Правда, что „эмоциональные конфликты вызывают рак“?

“Эмоциональные конфликты вызывают рак. Ни один человек никогда не обнаружил в организме ни одной раковой клетки в артериальной крови, где они должны были бы находиться, если бы были метастазами. Исследования ученых из университета в Граце подтверждают эти выводы. Эмоциональные конфликты отражаются в тканях мозга возникновением кольцеобразных структур, видимых на томографических снимках мозга; по расположению и выраженности „очагов“ на снимках мозга можно определить затронутые органы, первопричинный конфликт и его стадию. Традиционная медицина убивает людей вместо того, чтобы лечить – причиной смерти якобы становятся эмоционально травмирующие „диагнозы и прогнозы“, и новые эмоциональные конфликты приводят к развитию метастаз. Лечение сводится к поиску эмоционального конфликта, лежащего в основе заболевания; после его разрешения опухоль должна была пройти сама собой,“ – сообщают авторы видеоролика.