Правда, что "Елена, жена президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что готова занять поста президента, поскольку ее муж наркоман"?

Для того, чтобы убедиться в ложности и дезинформации содержания роликов, мы проверили не только официальный сайт и официальные профили первой леди Украины в социальных сетях, но и официальный сайт ее мужа Владимира Зеленского. На официальном сайте Владимира Зеленского информации о том, что его жена сообщила, будто “готова занять поста президента, а ее муж наркоман,” – нет. Нет такой шокирующей информации и на сайте супруги Зеленского, Елены Зеленской. Официальный профиль Елены Зеленской в социальной сети Инстаграм тоже не содержит никаких сенсационных откровений, одна из последних новостей – визит Елены на голландско-украинской выставке в Киеве. Украинские издания также не подтверждают заявлений создателей видеоролика о “правде, которую рассказала Елена Зеленская”. С тем, что пишут о Зеленской в украинской прессе, можно ознакомиться здесь и здесь. В англоязычной прессе также нет никаких новостей о “шокирующих откровениях” жены Владимира Зеленского. С публикациями ведущих западных новостных изданий о Елене Зеленской можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.