Правда, что "Елена, жена президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что готова занять поста президента, поскольку ее муж наркоман"?

Teiginiai
„Елена Зеленская заявила что готова сменить мужа на посту президента Украины (если он откажется от президентского кресла), так как чувствует поддержку украинцев и уверенность в себе.
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Елена Зеленская устала терпеть мужа. Она выступила с обращением к Западу и рассказала, кто управляет Зеленским. Рассказала что он давно принимает запрещенные вещества и давно не принимает участия в поддержке своей страны”.
Verdiktas
Владимир Зеленский, президент Украины, как и Елена Зеленская, его супруга, часто становятся целями пророссийской пропаганды, которая обвиняет их во всех мыслимых и немыслимых грехах – от наркомании до растрат миллионов евро и торговле украинскими детьми для утех педофилов из Европы. Эти кампании направлены на то, чтобы подорвать активную поддержку европейского населения, выступающего за оказание Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи, в преддверии выборов в Европарламент и после них. Во всех этих обвинениях нет ни слова правды, а исключительно – клевета и возведенные до границ абсурда слухи. Наш вердикт – манипуляция фактами и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Для того, чтобы убедиться в ложности и дезинформации содержания роликов, мы проверили не только официальный сайт и официальные профили первой леди Украины в социальных сетях, но и официальный сайт ее мужа Владимира Зеленского. На официальном сайте Владимира Зеленского информации о том, что его жена сообщила, будто “готова занять поста президента, а ее муж наркоман,” – нет. Нет такой шокирующей информации и на сайте супруги Зеленского, Елены Зеленской. Официальный профиль Елены Зеленской в социальной сети Инстаграм тоже не содержит никаких сенсационных откровений, одна из последних новостей – визит Елены на голландско-украинской выставке в Киеве. Украинские издания также не подтверждают заявлений создателей видеоролика о “правде, которую рассказала Елена Зеленская”. С тем, что пишут о Зеленской в украинской прессе, можно ознакомиться здесь и здесь. В англоязычной прессе также нет никаких новостей о “шокирующих откровениях” жены Владимира Зеленского. С публикациями ведущих западных новостных изданий о Елене Зеленской можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.
- Источники
- Выборы – поле боя Кремля: преследование лидеров
- Нью-Йорк Таймс – публикации о Елене Зеленской
- Официальный сайт Владимира Зеленского, президента Украины
- Вашингтон пост – публикации о Елене Зеленской
- Официальный профиль Елены Зеленской в социальной сети Инстаграм
- Официальный профиль Владимира Зеленского в социальной сети Инстаграм
- Информационное агентство УНИАН – информация о Елене Зеленской