

Официальный профиль Елены Зеленской в социальной сети Инстаграм тоже не содержит никаких сенсационных откровений, одна из последних новостей – визит Елены Зеленской в Дании. О визите первой леди в Дании рассказывается на сайте благотворительного фонда Зеленской. Украинские издания также не подтверждают заявлений создателей видеоролика о “правде, которую рассказала Елена Зеленская”. С тем, что пишут о Зеленской в украинской прессе, можно ознакомиться здесь и здесь. В англоязычной прессе также нет никаких новостей о “шокирующих откровениях” жены Владимира Зеленского. С публикациями ведущих западных новостных изданий о Елене Зеленской можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.