Правда, что "E901, E904, E120, E441, E542 – это коды пищевых добавок, которые обозначают насекомых, из которых делают продукты"?

* E120 – кармин, краситель, который получают после переработки кошенильного червеца. Красный цвет происходит от карминовой кислоты, которая составляет почти четверть веса насекомого и помогает ему защищаться от других. В настоящее время пищевой краситель, сделанный из жучков кошинель, проходит через много фильтров для удаления кусочков насекомых. Поэтому утверждать, что использование E120 в пищевой промышленности равнозначно добавлению в пищу насекомых, как минимум, манипуляция фактами.

* E441 – это желатин, только производят желатин не из насекомых, как в этом убеждают создатели видеоролика, а из коллагена животного происхождения, включая кости и кожу скота или свиней (характерная черта и главное свойство этого продукта — способность связывать жидкость в желеобразную массу. Этим активно пользуются в кулинарии, например, для приготовления мармелада или студня – ред.). Желатин может быть противопоказан только тем людям, у которых есть индивидуальная непереносимость.