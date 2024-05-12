Правда, что "E901, E904, E120, E441, E542 – это коды пищевых добавок, которые обозначают насекомых, из которых делают продукты"?

Teiginiai
“Коды пищевых добавок, обозначающие насекомых, из которых делают продукты:
1. E901 – Мука из червей;
2. E904 – Мука из сверчков;
3. E120 – Кошениль (краситель, получаемый из жуков);
4. E441 – Желатин (может быть произведен из насекомых);
5. E542 – Фосфаты кальция (могут быть произведены из насекомых).”
Verdiktas
Объясняем, что в состав пищевых добавок, о которых говорится в видеоролике, насекомые не входят, а авторы видео занимаются манипуляциями. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
На самом деле, коды пищевых добавок, в состав которых, по словам автора видео, входят насекомые, обозначают совершенно другие добавки.
* E901 – это не мука из червей, этот код обозначает пчелиный воск.
* E904 – это не мука из сверчков, этот код обозначает шеллак, который производится из выделений насекомых-червецов семейства Kerriidae, а не из сверчков (шеллак представляет собой золотисто-красную плотную субстанцию, похожую на застывшую древесную смолу).
* E120 – кармин, краситель, который получают после переработки кошенильного червеца. Красный цвет происходит от карминовой кислоты, которая составляет почти четверть веса насекомого и помогает ему защищаться от других. В настоящее время пищевой краситель, сделанный из жучков кошинель, проходит через много фильтров для удаления кусочков насекомых. Поэтому утверждать, что использование E120 в пищевой промышленности равнозначно добавлению в пищу насекомых, как минимум, манипуляция фактами.
* E441 – это желатин, только производят желатин не из насекомых, как в этом убеждают создатели видеоролика, а из коллагена животного происхождения, включая кости и кожу скота или свиней (характерная черта и главное свойство этого продукта — способность связывать жидкость в желеобразную массу. Этим активно пользуются в кулинарии, например, для приготовления мармелада или студня – ред.). Желатин может быть противопоказан только тем людям, у которых есть индивидуальная непереносимость.
* E542 – Фосфаты кальция обычно производятся из природных источников, таких, как каменная фосфорная руда, а не из насекомых.
- Источники
- Европейская комиссия – коды пищевых добавок
- Шеллак – что это такое
- О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
- Что такое желатин и из чего его делают
- E542 – Фосфат костный (фосфат кальция) – что это такое
- Европейская комиссия – одобрение использования четвертого насекомого в качестве нового продукта питания