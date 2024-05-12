2024.05.12 21:09

Правда, что "E901, E904, E120, E441, E542 – это коды пищевых добавок, которые обозначают насекомых, из которых делают продукты"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
“E901, E904, E120, E441, E542 – это коды пищевых добавок, в состав которых входят насекомые” – видеоролик с таким содержанием появился в социальных сетях. Объясняем, что в состав пищевых добавок, о которых говорится в видеоролике, насекомые не входят, а авторы видео занимаются манипуляциями.

Teiginiai

“Коды пищевых добавок, обозначающие насекомых, из которых делают продукты:
1. E901 – Мука из червей;
2. E904 – Мука из сверчков;
3. E120 – Кошениль (краситель, получаемый из жуков);
4. E441 – Желатин (может быть произведен из насекомых);
5. E542 – Фосфаты кальция (могут быть произведены из насекомых).”

Verdiktas

Объясняем, что в состав пищевых добавок, о которых говорится в видеоролике, насекомые не входят, а авторы видео занимаются манипуляциями. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

На самом деле, коды пищевых добавок, в состав которых, по словам автора видео, входят насекомые, обозначают совершенно другие добавки.

* E901 – это не мука из червей, этот код обозначает пчелиный воск.

* E904 – это не мука из сверчков, этот код обозначает шеллак, который производится из выделений насекомых-червецов семейства Kerriidae, а не из сверчков (шеллак представляет собой золотисто-красную плотную субстанцию, похожую на застывшую древесную смолу).

* E120 – кармин, краситель, который получают после переработки кошенильного червеца. Красный цвет происходит от карминовой кислоты, которая составляет почти четверть веса насекомого и помогает ему защищаться от других. В настоящее время пищевой краситель, сделанный из жучков кошинель, проходит через много фильтров для удаления кусочков насекомых. Поэтому утверждать, что использование E120 в пищевой промышленности равнозначно добавлению в пищу насекомых, как минимум, манипуляция фактами.

* E441 – это желатин, только производят желатин не из насекомых, как в этом убеждают создатели видеоролика, а из коллагена животного происхождения, включая кости и кожу скота или свиней (характерная черта и главное свойство этого продукта — способность связывать жидкость в желеобразную массу. Этим активно пользуются в кулинарии, например, для приготовления мармелада или студня – ред.). Желатин может быть противопоказан только тем людям, у которых есть индивидуальная непереносимость.

* E542 – Фосфаты кальция обычно производятся из природных источников, таких, как каменная фосфорная руда, а не из насекомых.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии