Правда, что "достаточно принимать 10 таблеток активированного угля каждые 5 часов, чтобы вылечиться от гриппа“?

“Взрослым людям с массой тела порядка восьмидесяти килограммов достаточно принимать десять таблеток активированного угля каждые пять часов, чтобы — самое большое, через тридцать или сорок часов — вылечиться от гриппа. Так происходит потом, что такие симптомы, как высокая температура, озноб не являются последствием проникновения вируса в организм человека. Они являются следствием того, что наш организм борется с вирусом и таким образом появляются токсины. Уголь (одну или пол таблетки) безопасно принимать даже детям, которым исполнилось несколько месяцев отроду, потому что уголь не абсорбируется организмом, он проскальзывает через пищеварительный тракт как… пылесос. Почему каждые пять часов? Потому что движение перистальтики желудка перемещает уголь, и в определенный момент может потребоваться снова принять активированный уголь. Ничего не нужно бояться, если появятся какие-то проблемы — достаточно съесть яблоко. После курса лечения хорошо бы принять стакан простокваши, при помощи которой в наш организм попадут хорошие бактерии, необходимые для качественного пищеварения“.