Правда, что „достаточно особым образом сжимать пальцы на ладонях, чтобы улучшилось состояние здоровья“?

“Нашему организму не нужны никакие лекарства. Он устроен так, чтобы исцелять и регенерировать самого себя. Это можно проверить, если ущипнуть большой палец просто по середине, а затем сильно его зажать с обеих сторон и отпустить. Повторять это действие в течение двадцати секунд, и это поможет открыть нос и пазухи. Затем можно взять те же пальцы и зажать по бокам ногтевого ложа, там, где заканчивается ноготь. Надо их сжать особенным образом, держать в течение тридцати секунд. Это стимулирует гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, регулирующих различные функции организма, отвечающих за разные функции организма, включая дыхание. По мере выполнения этих действий можно почувствовать, как открываются чакры и пазухи, становится легче дышать, может уменьшиться давление в области пазух“, – сообщают создатели видеоролика.