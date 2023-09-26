Правда, что "дочь Клауса Шваба, основателя Всемирного Экономического Форума в Давосе, заявила о вводе постоянного климатического локдауна"?

Тезисы
«Элита озвучила самый надежный и верный способ сокращения населения Земли. Дочь Клауса Шваба (основателя Всемирного Экономического Форума) сказала, что перманентный климатический локдаун приближается – хотим мы этого или нет. Дочь человека, который продвигает ограничение CO2, тратя триллионы наших долларов на борьбу с ложной, выдуманной причиной изменения климата. Вот чего они хотят – закрыть нас всех по домам: горите в них, умирайте, подыхайте под завалами от землетрясений. Чтобы всего этого избежать, нам надо объединится в Созидательное общество, в котором, благодаря самоуправлению, мы сможем сбросить власть элит».
Вердикт
Самый главный обман видеоклипа в том, что дочь Клауса Шваба не заявляла о приближении перманентного климатического локдауна. Фрагмент с ее выступлением вырвали из контекста и преподнесли в таком ракурсе, чтобы убедить зрителей, будто Николь Шваб говорит о вводе постоянного локдауна. Автор видео то ли сознательно, то ли несознательно врет и распространяет абсолютно ложную информацию. Наш вердикт: ложь.
Комментарий Детектор лжи
Представитель Всемирного Экономического Форума в ответ на запрос наших коллег из международного информационного агентства Reuters сообщил, что Николь Шваб заявления о приближении постоянного климатического локдауна не делала. Создатели конспирологических теорий вырезали фрагмент с выступлением Николь Шваб из видео, загруженного группой устойчивого развития InTent в июне 2020 года, где она рассказала о том, как пандемия предоставила «потрясающую возможность» провести «Великую перезагрузку». Предложение направлено на улучшение капитализма, ориентацию инвестиций на взаимный прогресс, большее внимание экологическим инициативам. Распространена теория заговора, утверждающая, что «Великая перезагрузка» будет использована для установления предполагаемого Нового мирового порядка.
Ни в одном фрагменте видео Николь Шваб не призывает к «постоянным климатическим ограничениям, нравится это людям или нет». Сайт Всемирного Экономического Форума также не содержит никаких призывов к вводу постоянного климатического локдауна. Однако климатическая повестка стала чрезвычайно популярной в среде любителей конспирологии – подробно об этом можно узнать здесь.
«АллатРа / Креативное сообщество», в которое для борьбы с заговором элит призывает вступать автор видео - это международная секта. Подробно о расследовании деятельности секты можно прочитать здесь, здесь и здесь. Вкратце: «АллатРа / Креативное сообщество» известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора про инопланетян и тайных влиятельных элит, которые приносят в жертву детей», — отмечается в расследовании «Би-би-си».
В 2022 году «АллатРа / Креативное сообщество» провело конференцию Global Crisis, во время которой спикеры убеждали зрителей, что парниковые газы никак не влияют на изменения климата – это просто всемирный заговор и «афера века». Также они критиковали проекты альтернативного топлива. После конференции разразился скандал. Оказалось, что некоторых ученых на нее заманили обманом. Директор Международного центра по изменению климата и развития в Бангладеш Салим Хук заявил, что он просто записал небольшое видео по просьбе волонтеров и не знал, в каком именно контексте его покажут. После конференции он запретил Creative society использовать свое имя и цитаты. А госсекретарь Министерства окружающей среды Словакии Юрай Сматана сказал, что его доклад был отредактирован таким образом, что он якобы согласен с тезисами Creative society. Подробно о всей этой истории можно прочитать в материале украинского издания Babel.
- Источники
- Срочность глобального "зеленого" перехода – с Николь Шваб
- Дочь лидера ВЭФ не призывала к «постоянным климатическим ограничениям» в клипе 2020 года
- Всемирный Экономический Форум – официальный сайт
- Теория "великой перезагрузки" коронавирусной пандемии и ложное утверждение о вакцинации развенчаны
- Как "климатические локдауны" стали новым полем битвы для конспирологического протестного движения