Правда, что "дочь Клауса Шваба, основателя Всемирного Экономического Форума в Давосе, заявила о вводе постоянного климатического локдауна"?

Ни в одном фрагменте видео Николь Шваб не призывает к «постоянным климатическим ограничениям, нравится это людям или нет» . Сайт Всемирного Экономического Форума также не содержит никаких призывов к вводу постоянного климатического локдауна. Однако климатическая повестка стала чрезвычайно популярной в среде любителей конспирологии – подробно об этом можно узнать здесь .

«АллатРа / Креативное сообщество», в которое для борьбы с заговором элит призывает вступать автор видео - это международная секта . Подробно о расследовании деятельности секты можно прочитать здесь , здесь и здесь . Вкратце: «АллатРа / Креативное сообщество» известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора про инопланетян и тайных влиятельных элит, которые приносят в жертву детей», — отмечается в расследовании «Би-би-си».

В 2022 году «АллатРа / Креативное сообщество» провело конференцию Global Crisis, во время которой спикеры убеждали зрителей, что парниковые газы никак не влияют на изменения климата – это просто всемирный заговор и «афера века». Также они критиковали проекты альтернативного топлива. После конференции разразился скандал. Оказалось, что некоторых ученых на нее заманили обманом. Директор Международного центра по изменению климата и развития в Бангладеш Салим Хук заявил, что он просто записал небольшое видео по просьбе волонтеров и не знал, в каком именно контексте его покажут. После конференции он запретил Creative society использовать свое имя и цитаты. А госсекретарь Министерства окружающей среды Словакии Юрай Сматана сказал, что его доклад был отредактирован таким образом, что он якобы согласен с тезисами Creative society. Подробно о всей этой истории можно прочитать в материале украинского издания Babel.