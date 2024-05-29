Правда, что "для улучшения зрения и вообще здоровья достаточно привести в порядок стопу''?

Teiginiai
“Если нарушена диафрагма стопы, то у человека портится зрение, а об этом никто не говорит. Человек идет к окулисту, а врач вместо того, чтобы посоветовать привести в порядок стопу, скажет, что надо оперировать катаракту. Или найдет близорукость, сделав вывод, что необходима лазерная коррекция. Когда человек начинает правильно двигаться, то есть когда у него начинает верно работать биомеханика, у него уходит излишнее раздражение и злость, начинает восстанавливаться зрение. А почему восстанавливается зрение? Потому что начинает нормально работать стопа. До тех пор, пока постановка стопы при ходьбе будет некорректной, говорить о здоровье нельзя. Научившись работать со стопой, вы восстановите заднюю нейромышечную цепь, которая соединяет стопу и глаза. И ваше зрение восстановится само,“ – заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
Научные данные не подтверждают большинство тезисов, которые можно услышать в видеоролике. Отметим, что хотя общее физическое здоровье, включая здоровье стоп, важно для качества жизни, не существует доказательств, что исправление биомеханики стопы напрямую оказывает влияние на улучшение зрения, в частности, и на общее состояние здоровья в целом. Если у человека проблемы со зрением, следует обратиться к офтальмологу. Для решения проблем со стопами и биомеханикой лучше обратиться к ортопеду или физиотерапевту. Наш вердикт: видеоролик – мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
в видеоролике говорится, что нарушение диафрагмы стопы приводит к ухудшению зрения. На данный момент нет научных данных, подтверждающих прямую связь между биомеханикой стопы и зрением. Диафрагма стопы (плантарный фасцит) имеет важное значение для поддержки и движения, но её влияние на зрение не доказано.
Рекомендации окулистов: офтальмологи (о появлении науки офтальмологии можно прочитать здесь) специализируются на заболеваниях глаз и их лечении. Они обучены диагностировать и лечить глазные болезни, такие, как катаракта, глаукома и рефракционные ошибки (например, близорукость). Хотя общее состояние здоровья и физическая активность важны для здоровья, офтальмологи, как правило, не занимаются диагностикой или лечением проблем со стопой, так как это не входит в область их компетенции.
Влияние биомеханики на раздражение и злость: зрение может улучшиться вследствие уменьшения стресса и улучшения общего состояния здоровья, включая физическую активность. Однако специфическая связь между биомеханикой стопы и улучшением зрения не подтверждена научными исследованиями.
Корректная постановка стопы является ключом к здоровью: правильная постановка стопы важна для предотвращения ортопедических проблем, таких, как боли в стопах, коленях и спине. Тем не менее, общее здоровье зависит от множества факторов, включая питание, уровень активности, психическое здоровье и генетику. Сведение здоровья только к одной области, такой, как стопы, является чрезмерным упрощением.
Задняя нейромышечная цепь и восстановление зрения: утверждение о существовании „задней нейромышечной цепи“, которая соединяет именно стопу и глаза, и о том, что корректная работа стопы восстанавливает зрение, не подтверждается современными научными исследованиями. Нейромышечные цепи и их влияние на тело изучаются, но доказательств прямой связи между стопой и зрением нет.
Источники
Биомеханика типа стопы. Часть 1. Структура и функция бессимптомной стопы
Здоровье и поведение: взаимодействие биологических, поведенческих и социальных влияний
Факторы которые оказывают влияние на общее здоровье человека