Правда, что "для улучшения зрения и вообще здоровья достаточно привести в порядок стопу''?

“Если нарушена диафрагма стопы, то у человека портится зрение, а об этом никто не говорит. Человек идет к окулисту, а врач вместо того, чтобы посоветовать привести в порядок стопу, скажет, что надо оперировать катаракту. Или найдет близорукость, сделав вывод, что необходима лазерная коррекция. Когда человек начинает правильно двигаться, то есть когда у него начинает верно работать биомеханика, у него уходит излишнее раздражение и злость, начинает восстанавливаться зрение. А почему восстанавливается зрение? Потому что начинает нормально работать стопа. До тех пор, пока постановка стопы при ходьбе будет некорректной, говорить о здоровье нельзя. Научившись работать со стопой, вы восстановите заднюю нейромышечную цепь, которая соединяет стопу и глаза. И ваше зрение восстановится само,“ – заявляют создатели видеоролика.