2024.05.29 08:59

Правда, что "для улучшения зрения и вообще здоровья достаточно привести в порядок стопу''?

 
ru.DELFI.lt
Pėdos
Pėdos
ФОТО: Maridav | Shutterstock

„Чтобы улучшилось зрение и вообще здоровье, достаточно привести в порядок стопу,“ – сообщает видеоролик, который появился в социальных сетях. Объясняем, что создатели видеосюжета занимаются манипуляцией и говорят о том, что научные исследования на данный момент не подтверждают.

Teiginiai

“Если нарушена диафрагма стопы, то у человека портится зрение, а об этом никто не говорит. Человек идет к окулисту, а врач вместо того, чтобы посоветовать привести в порядок стопу, скажет, что надо оперировать катаракту. Или найдет близорукость, сделав вывод, что необходима лазерная коррекция. Когда человек начинает правильно двигаться, то есть когда у него начинает верно работать биомеханика, у него уходит излишнее раздражение и злость, начинает восстанавливаться зрение. А почему восстанавливается зрение? Потому что начинает нормально работать стопа. До тех пор, пока постановка стопы при ходьбе будет некорректной, говорить о здоровье нельзя. Научившись работать со стопой, вы восстановите заднюю нейромышечную цепь, которая соединяет стопу и глаза. И ваше зрение восстановится само,“ – заявляют создатели видеоролика.

Verdiktas

Научные данные не подтверждают большинство тезисов, которые можно услышать в видеоролике. Отметим, что хотя общее физическое здоровье, включая здоровье стоп, важно для качества жизни, не существует доказательств, что исправление биомеханики стопы напрямую оказывает влияние на улучшение зрения, в частности, и на общее состояние здоровья в целом. Если у человека проблемы со зрением, следует обратиться к офтальмологу. Для решения проблем со стопами и биомеханикой лучше обратиться к ортопеду или физиотерапевту. Наш вердикт: видеоролик – мистификация.

Melo detektoriaus komentaras

в видеоролике говорится, что нарушение диафрагмы стопы приводит к ухудшению зрения. На данный момент нет научных данных, подтверждающих прямую связь между биомеханикой стопы и зрением. Диафрагма стопы (плантарный фасцит) имеет важное значение для поддержки и движения, но её влияние на зрение не доказано.

Рекомендации окулистов: офтальмологи (о появлении науки офтальмологии можно прочитать здесь) специализируются на заболеваниях глаз и их лечении. Они обучены диагностировать и лечить глазные болезни, такие, как катаракта, глаукома и рефракционные ошибки (например, близорукость). Хотя общее состояние здоровья и физическая активность важны для здоровья, офтальмологи, как правило, не занимаются диагностикой или лечением проблем со стопой, так как это не входит в область их компетенции.

Влияние биомеханики на раздражение и злость: зрение может улучшиться вследствие уменьшения стресса и улучшения общего состояния здоровья, включая физическую активность. Однако специфическая связь между биомеханикой стопы и улучшением зрения не подтверждена научными исследованиями.

Скриншот из социальных сетей

Корректная постановка стопы является ключом к здоровью: правильная постановка стопы важна для предотвращения ортопедических проблем, таких, как боли в стопах, коленях и спине. Тем не менее, общее здоровье зависит от множества факторов, включая питание, уровень активности, психическое здоровье и генетику. Сведение здоровья только к одной области, такой, как стопы, является чрезмерным упрощением.

Задняя нейромышечная цепь и восстановление зрения: утверждение о существовании „задней нейромышечной цепи“, которая соединяет именно стопу и глаза, и о том, что корректная работа стопы восстанавливает зрение, не подтверждается современными научными исследованиями. Нейромышечные цепи и их влияние на тело изучаются, но доказательств прямой связи между стопой и зрением нет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии