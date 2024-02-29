Правда, что "цветная маркировка на тюбиках зубной пасты обозначает, опасный у нее химический состав или нет"?

Видеоролик, в котором говорится о том, что „цветная маркировка на тюбиках зубной пасты обозначает, опасный у нее химический состав или нет” вызвал любопытство у пользователей социальных сетей. На самом же деле цветная маркировка на тюбиках зубной пасты не имеет никакого отношения к ее химическому составу, а все, о чем говорится в видеоролике, не более, чем мистификация.