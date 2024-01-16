Правда, что "череда цифр в небе — это проверка технологий проекта "Голубой луч", созданного для влияния на сознание людей"?

Тезисы
«В небе образовалась длинная череда чисел, которая все больше нарастает, потом они под воздействием ветра начинают распадаться. В Нью-Йорке прямо в небе над городом стали появляться слова Last Chance, что в переводе означает – Последний шанс. Цифры в небе – это обкатывание новых технологий в рамках проекта «Голубой луч». Это установка, которая действует на космическом спутнике, запущенном в США с целью организации световых зрелищ и влияния на сознание людей. Данный проект подготовлен для получения грандиозных изображений на небе. В результате проецирования лучей на нижние слои атмосферы в околоземном пространстве, видимом с поверхности Земли, возникают самые разные картины. Цифровые ряды на небе возникли именно от такой технологии. Все это происходит для подготовки зрелищного ряда событий, которые должны поразить сознание землян и заставить их поверить в необходимость кардинальных перемен в мире».
Вердикт
Длинная череда цифр в небе — это дело рук художников и артистов, которые на пяти арендованных, легких одномоторных самолетах в 2012 году нарисовали в небе над США число Пи, а слова Last Chance, появившиеся в небе над Нью-Йорком, нарисовал артист и общественный активист Ким Бек, который таким образом хотел обратить внимание на проблемы мировой экономики. Наш вердикт – создатели видеоролика воспользовались видеокадрами реальных событий и выдали их за подтверждение конспирологической теории «Голубой луч». Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Вот что сообщают сами организаторы арт-перформанса: «Цифры, каждая высотой 0,4 км (0,25 миль), были созданы группой из пяти самолетов, занимающихся скайрайтингом (еще более детально о том, когда появился скайрайтинг, почему получил популярность можно прочитать здесь), и выглядели в виде точечной матрицы. Строка цифр была создана в большой петле окружностью 161 км (100 миль) на высоте около 10 000 футов (3000 м). Использовались самолеты 1979 года Grumman AA-5B Tigers, небольшие одномоторные самолеты, предоставленные компанией AirSign Aerial Advertising, базирующейся в Уиллистоне, штат Флорида. Цифры были получены путем распыления натурального, сгоревшего масла канолы, которое рассеялось, не причинив вреда окружающей среде. Выставка началась в небе над Сан-Хосе, затем продолжилась над Фремонтом, Хейвордом, Оклендом, Беркли, Сан-Франциско, Сан-Бруно, Сан-Матео, Редвуд-Сити, Пало-Альто и Маунтин-Вью. Самолеты намеренно пролетели над штаб-квартирами НАСА Эймс, Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфордского университета, Google, Facebook, Twitter и Apple. В 2012 году выставка стала частью биеннале ZERO1 2012, была задумана художником ISHKY и привлечена компанией Stamen Design. ZERO1 – это арт-технологическая сеть, базирующаяся в Сан-Хосе. Выставка была призвана привлечь внимание к их проводимой раз в два года выставке искусства и технологий. В 2014 году выставка стала частью продолжающегося проекта, которым руководит художник ISHKY (Бен Дэвис)». Прочитать об этом проекте можно в том числе и здесь, а здесь ознакомиться с подбором видео арт-перформанса «Число Пи в небесах» (на некоторых видеокадрах слышны звуки в небе исходящие от одномоторных самолетов, рисующих цифры) снятого разными зрителями в разных точках. Здесь можно прочитать интервью с художником, который стоит за организацией проекта «Число Пи в небесах».
Слова Last Chance появившиеся в небе над Нью-Йорком – нарисовал артист и общественный активист Ким Бек, который таким образом хотел обратить внимание на проблемы мировой экономики.
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«Голубой луч» является конспирологической теорий. По мнению сторонников теории существования «Голубого луча», НАСА и ООН начали использовать чрезвычайно сложные технологии. В результате их использования все население планеты увидит в небе симуляцию / голограмму, созданную с помощью спутников, расположенных в разных точках Земли. С помощью этого метода и в сотрудничестве с Антихристом, будет создана симуляция / голограмма Второго пришествия, и все люди на Земле будут объединены под единой религией в рамках «Голубого Луча». Таким образом, установление тотального контроля станет проще, и другие этапы, необходимые для установления «Нового мирового порядка», также не займут много времени. С подробным разбором теории «Голубого луча» можно ознакомиться здесь и здесь.
- Источники
- Арт-проект «число Пи» в небесах
- Скайрайтинг – что это такое
- Самолеты - Grumman AA-5B Tiger, которые использовались для арт-проекта для надписей в небе
- Художник отображает цифры числа Пи на небе над Нью-Йорком
- «Голубой луч» - конспирологическая теория
- Что такое проект «Голубой луч»?: Внутри теории универсального религиозного заговора
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