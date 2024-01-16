Правда, что "череда цифр в небе — это проверка технологий проекта "Голубой луч", созданного для влияния на сознание людей"?

Вот что сообщают сами организаторы арт-перформанса: «Цифры, каждая высотой 0,4 км (0,25 миль), были созданы группой из пяти самолетов, занимающихся скайрайтингом (еще более детально о том, когда появился скайрайтинг, почему получил популярность можно прочитать здесь), и выглядели в виде точечной матрицы. Строка цифр была создана в большой петле окружностью 161 км (100 миль) на высоте около 10 000 футов (3000 м). Использовались самолеты 1979 года Grumman AA-5B Tigers, небольшие одномоторные самолеты, предоставленные компанией AirSign Aerial Advertising, базирующейся в Уиллистоне, штат Флорида. Цифры были получены путем распыления натурального, сгоревшего масла канолы, которое рассеялось, не причинив вреда окружающей среде. Выставка началась в небе над Сан-Хосе, затем продолжилась над Фремонтом, Хейвордом, Оклендом, Беркли, Сан-Франциско, Сан-Бруно, Сан-Матео, Редвуд-Сити, Пало-Альто и Маунтин-Вью. Самолеты намеренно пролетели над штаб-квартирами НАСА Эймс, Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, Калифорнийского университета в Беркли, Стэнфордского университета, Google, Facebook, Twitter и Apple. В 2012 году выставка стала частью биеннале ZERO1 2012, была задумана художником ISHKY и привлечена компанией Stamen Design. ZERO1 – это арт-технологическая сеть, базирующаяся в Сан-Хосе. Выставка была призвана привлечь внимание к их проводимой раз в два года выставке искусства и технологий. В 2014 году выставка стала частью продолжающегося проекта, которым руководит художник ISHKY (Бен Дэвис)». Прочитать об этом проекте можно в том числе и здесь, а здесь ознакомиться с подбором видео арт-перформанса «Число Пи в небесах» (на некоторых видеокадрах слышны звуки в небе исходящие от одномоторных самолетов, рисующих цифры) снятого разными зрителями в разных точках. Здесь можно прочитать интервью с художником, который стоит за организацией проекта «Число Пи в небесах».