Правда, что «человечество существует около 300 лет, а мировая история сфальсифицирована»?



«На протяжении 5000 лет человечество абсолютно не развивалось, а за последние сто лет вместо деревянных домов выросли небоскребы и появились автомобили и компьютеры. Неужели история переписана? Миллионы лет человек ел руками и жил в пещерах, а за последние 300 лет перешел от пера к смартфону. Где-то нас обманывают – либо нам (человечеству) 300 лет, либо нас лишили всех технологий и отбросили в развитии глубоко назад. Все эти НЛО, которые люди наблюдают по всему миру, могут быть технологией, которую от нас скрывают. Даже карта мира неправильная. На глобусах и в учебниках Гренландия, например, размером с Африку, а Россия больше Южной Америки, но на самом деле Гренландия в 14 раз меньше Африки, а Россия намного меньше, чем вы думаете. Нам врут и по поводу населения Земли – не существует никаких 7 миллиардов. Но что же произошло триста лет назад?».

