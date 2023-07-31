Правда, что «человечество существует около 300 лет, а мировая история сфальсифицирована»?

Тезисы
«На протяжении 5000 лет человечество абсолютно не развивалось, а за последние сто лет вместо деревянных домов выросли небоскребы и появились автомобили и компьютеры. Неужели история переписана? Миллионы лет человек ел руками и жил в пещерах, а за последние 300 лет перешел от пера к смартфону. Где-то нас обманывают – либо нам (человечеству) 300 лет, либо нас лишили всех технологий и отбросили в развитии глубоко назад. Все эти НЛО, которые люди наблюдают по всему миру, могут быть технологией, которую от нас скрывают. Даже карта мира неправильная. На глобусах и в учебниках Гренландия, например, размером с Африку, а Россия больше Южной Америки, но на самом деле Гренландия в 14 раз меньше Африки, а Россия намного меньше, чем вы думаете. Нам врут и по поводу населения Земли – не существует никаких 7 миллиардов. Но что же произошло триста лет назад?».
Вердикт
Все, о чем говорится в видеосюжете – мистификация и выдумка, которая не имеет под собой никаких научных обоснований.
Комментарий Детектор лжи
1) Утверждение, что человечество на протяжении 5000 лет абсолютно не развивалось, не соответствует истине. История человечества насчитывает десятки тысяч лет, и в течение этого времени происходило постоянное развитие. Например, сельскохозяйственная (неолитическая) революция привела к развитию цивилизаций, оседлых обществ, перешедших от кочевого образа жизни к земледелию. В этих древних цивилизациях была изобретена письменность, что стимулировало развитие многообразных ремёсел, разделение труда и расслоение общества на классы;
2) Утверждение, что «миллионы лет человек ел руками и жил в пещерах», также не совсем точно. Современный Homo sapiens зародился в Африке в течение эпохи палеолита или древнекаменного века, после долгого периода эволюции человека. Это было около 200 000 – 300 000 лет назад, а не миллионы лет назад. В течение палеолита все люди были охотниками и собирателями, что подразумевало в основном кочевой образ жизни;
3) Утверждение о том, что «за последние 300 лет человек перешел от пера к смартфону» в целом верно. Примерно за последние 300 лет произошли значительные технологические прорывы, включая промышленную революцию, изобретение электричества, автомобилей, компьютеров и, конечно, смартфонов. В этом нет ничего мистического или таинственного.
* Накопление знаний: Наука и технологии строятся на уже существующих знаниях. Каждое новое открытие или разработка открывает двери для дальнейших исследований и инноваций;
* Увеличение числа исследователей: С увеличением населения и уровня образования количество людей, занимающихся наукой и технологиями, также растет. Это приводит к увеличению количества идей и открытий;
* Технологический прогресс: Технологии, такие, как интернет, упрощают обмен информацией и знаниями, что ускоряет темпы научных исследований и технологических прорывов;
* Глобализация: Глобализация привела к увеличению международного сотрудничества и обмена идеями, что также способствует ускорению технологического прогресса;
* Инвестиции в науку и технологии: Правительства и частные компании по всему миру инвестируют в научные исследования и разработки, что стимулирует технологические прорывы.
Все эти факторы вместе приводят к тому, что технологические прорывы происходят все чаще и чаще. Cогласно закону Курцвейла, с самого начала эволюции более сложные формы жизни развивались экспоненциально быстрее, со все более короткими интервалами между появлением радикально новых форм жизни, таких, как люди, обладающие способностью к инженерии (т.е. эффективности). Скорость технического прогресса среди людей также экспоненциально возрастает, поскольку мы открываем более эффективные способы делать вещи. Мы открываем и более эффективные способы обучения, то есть язык, числа, письменный язык, философия, научный метод, инструменты наблюдения, счетные устройства, механические калькуляторы, компьютеры.
Более подробно с различными концепциями научно-технического прогресса, причинами его ускорения можно ознакомиться здесь;
4) Утверждение, что все «эти НЛО, которые люди наблюдают по всему миру, могут быть технологией, которую от нас скрывают» является предположением и не может быть проверено на основе доступных научных данных;
5) Утверждение, что «карта мира неправильная» частично верно. Традиционные карты, такие, как проекция Меркатора, искажают размеры земных масс, особенно ближе к полюсам. Например, Гренландия на карте Меркатора выглядит примерно такого же размера, как Африка, хотя в реальности Африка в 14 раз больше Гренландии. С действительными размерами государства и континентов можно ознакомиться здесь. Однако это не является попыткой обмана, а, скорее, ограничением визуализации трехмерного мира на двухмерной поверхности;
7) 300 лет назад не могло быть никакой атомной войны, так как атомное оружие было разработаны только в 20-м веке. Первое ядерное испытание, известное как «Тринити», было проведено в Соединенных Штатах в 1945 году. Применение атомного оружия в прошлом вызвало бы выделение огромного количества энергии в результате взрывов, выбросы сажи и пепла из-за пожаров (так называемая «ядерная зима»), и радиоактивное заражение имело бы катастрофические последствия для жизни на всей Земле. Катастрофу общепланетарного масштаба было бы легко определить.
- Источники
- Неолитическая революция
- Неолитическая революция – меняет жизнь человечества
- История человечества, т. I: Предыстория и зарождение цивилизации
- Эпоха палеолита
- Закон Курцвейла
- Причины ускорения научно-технического прогресса
- 75-летие создания первой атомной бомбы
- Проекция Меркатора – одна из основных картографических проекций
- Анимированная карта показывает истинные размеры каждой страны
- Портал данных Отдела населения ООН