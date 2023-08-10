Правда, что "бывший управляющий Pfizer рассказал все о вакцине"?

Тезисы
1) "Когда человек получает дозу вакцины с мРНК-технологией, частицы не распределяются равномерно в организме. Будет «комковатое распределение». Если эта комковатая масса попадет в сердце и мозг, то эти органы для иммунной системы станут угрозой, и она начнёт уничтожать их ткань. Людям грозит бесплодие и смерть. Люди болеют и умирают";
2) "Мы не должны вакцинировать детей, ни одного ребенка в Европе, от этого вируса. «Они» преследуют всех, чтобы вакцинировать";
3) "Все люди, о которых говорится, что они умерли от коронавируса, на самом деле умерли от непродуманного лечения";
4) "Они" считают, что мир перенаселен и надо сократить население. Они хотят контролировать население и убьют более 90 процентов людей, если мы их не остановим.
Вердикт
Фрагмент видеосюжета с выступлением Майкла Йедона содержит множество неточностей и ошибочных утверждений, которые не подтверждены научными данными. Наш вердикт - неправда и фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) МРНК-вакцины и их распределение в организме: Нет научных доказательств того, что мРНК-вакцины распределяются «комковато» в организме или могут вызвать иммунную реакцию против органов — таких, как сердце или мозг. Вакцины против COVID-19, в том числе и те, которые используют мРНК-технологию, прошли строгие клинические испытания (о том, как выглядит в ЕС процесс разработки, испытаний и оценки вакцин против COVID-19, можно узнать здесь – ред.) и были одобрены многими регуляторными органами по всему миру. Списки ингредиентов, используемых в утвержденных мРНК-вакцинах, доступны для общественности. Детально с составом вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь.
2) Бесплодие, смерть и заболевания: Научные исследования и клинические испытания не показали, что мРНК-вакцины вызывают бесплодие. Как и любая медицинская процедура, вакцинация может иметь побочные эффекты, но они обычно кратковременны и несерьезны.
Согласно данным Европейского агентства по лекарственным разработкам на май 2023 года:
* Почти 768 млн. доз вакцин было введено в странах ЕС и ЕЭЗ;
* Почти 1,7 млн сообщений о предполагаемых побочных эффектах, что составляет примерно 0,2 сообщения на каждые 100 введенных доз вакцины;
* Почти 12 000 сообщений о летальных исходах в странах ЕС и ЕЭЗ, что составляет примерно 0,001 сообщения о летальных исходах на каждые 100 введенных доз вакцины;
Эти сообщения о побочных эффектах относятся как к вакцинам против оригинальных штаммов SARS-CoV-2, так и к вакцинам, адаптированным для борьбы с вариантом вируса Omicron.
3) Вакцинация детей: Решение о вакцинации детей принимается на основе научных данных о безопасности и эффективности вакцины для этой возрастной группы. Нет никаких доказательств, что вакцинация детей может им повредить.
4) Смерти от коронавируса: Утверждение, что все люди, умершие от коронавируса, на самом деле умерли от «непродуманного лечения», является неточным. COVID-19 может вызвать серьезные осложнения и смерть, особенно у пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
5) Теории заговора о перенаселении: Нет научных или фактических оснований утверждать, что существует глобальный заговор с целью сокращения населения через вакцинацию. Теория о сокращении населения Земли до одного миллиарда — это так называемая теория «золотого миллиарда», которая полностью себя дискредитировала. С доказательствами того, что теория об уничтожении большей части населения Земли является выдумкой можно ознакомиться здесь.
- Источники
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) – о вакцинах от COVID-19
- Европейская база данных по подозрительным нежелательным лекарственным реакциям
- Возможные побочные эффекты после введения вакцины от COVID-19
- Бывший ученый компании "Пфайзер", ставший героем борьбы с вакцинацией
- Теория золотого миллиарда
- Правда ли, что есть план сократить население Земли до одного миллиарда?