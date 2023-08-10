Правда, что "бывший управляющий Pfizer рассказал все о вакцине"?

1) МРНК-вакцины и их распределение в организме: Нет научных доказательств того, что мРНК-вакцины распределяются «комковато» в организме или могут вызвать иммунную реакцию против органов — таких, как сердце или мозг. Вакцины против COVID-19, в том числе и те, которые используют мРНК-технологию, прошли строгие клинические испытания (о том, как выглядит в ЕС процесс разработки, испытаний и оценки вакцин против COVID-19, можно узнать здесь – ред.) и были одобрены многими регуляторными органами по всему миру. Списки ингредиентов, используемых в утвержденных мРНК-вакцинах, доступны для общественности. Детально с составом вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь.