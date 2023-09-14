Правда, что "бывший советник Франсуа Миттерана, президента Франции, сообщает о планах по уничтожению части человечества"?

В 1981 году на французском языке впервые вышла в тираж книга «Краткая история будущего» ( L'Avenir de La Vie – франц.). Ее автор — Мишель Саломон, а книга содержит интервью с Жаком Аттали, в котором Аттали, помимо прочего, отвечает на такой вопрос: «можно ли и желательно ли жить 120 лет», но о депопуляции французский экономист ничего не говорил.

В какой-то момент интервью Аттали говорит: «..как только человек становится старше шестидесяти или шестидесяти пяти лет, и его производительность и рентабельность начинают падать, он дорого обходится обществу». Позже Аттали заявляет: «на самом деле, с точки зрения издержек для общества, гораздо предпочтительнее, чтобы человеческая машина внезапно прекратила функционировать, чем чтобы она постепенно деградировала». Однако Аттали никогда не упоминает об уменьшении населения планеты. Сам Аттали в беседе с международным информационным агентством France Press прокомментировал обвинения в подготовке «депопуляции» следующим образом: «этот текст полностью выдуман… Он ни в коей мере не близок к первоначальному отрывку».