Правда, что "бывший советник Франсуа Миттерана, президента Франции, сообщает о планах по уничтожению части человечества"?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock

В социальных сетях появился видеоролик с демонстрацией копии газеты, в которой бывший советник Франсуа Миттерана, президента Франции, якобы «сообщает о планах по уничтожению части человечества». Объясняем, что Жак Аттали, экс-советник Миттерана, ничего похожего и близко не заявлял. Создатели видео распространяют фейки.

Тезисы


1) В будущем общество столкнется с необходимостью сокращения населения из-за экономических и социальных проблем. Первыми «кандидатами» на сокращение будут пожилые люди, затем слабые, бесполезные и «глупые».

2) Эвтаназия рассматривается как инструмент решения этих «проблем», при этом людям будут внушать, что это делается ради их блага.

3) В качестве метода сокращения населения рассматривается идея создания пандемии или вируса, нацеленного на людей, которые затем будут искать лечение, что и приведет к депопуляции.

Все это приписывается Жаку Аттали.

Вердикт


Приписываемые Жаку Аттали в видеоролике цитаты представляют собой сокращенные и искаженные фрагменты из книги, изданной в 1981 году. Видео от начала и до конца базируется на фейках и приписывает Жаку Аттали те высказывания и прогнозы по депопуляции населения земного шара, которые последний не давал. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи


Жак Аттали, советник бывшего президента Франции Франсуа Миттерана, наряду с миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом, американским политиком Збигневом Бжезинским и семействами Ротшильдов и Рокфеллеров часто фигурирует в конспирологических теориях в качестве одного из создателей «тоталитарного мирового правительства». Билла Гейтса сторонники конспирологический теорий обвиняют в подготовке геноцида человечества, Рокфеллеры и Ротшильды, по мнению конспирологов, также стоят за планами по подчинению, чипированию либо уничтожению населения Земли.
Ложь

В 1981 году на французском языке впервые вышла в тираж книга «Краткая история будущего» (L'Avenir de La Vie – франц.). Ее автор — Мишель Саломон, а книга содержит интервью с Жаком Аттали, в котором Аттали, помимо прочего, отвечает на такой вопрос: «можно ли и желательно ли жить 120 лет», но о депопуляции французский экономист ничего не говорил.

В какой-то момент интервью Аттали говорит: «..как только человек становится старше шестидесяти или шестидесяти пяти лет, и его производительность и рентабельность начинают падать, он дорого обходится обществу». Позже Аттали заявляет: «на самом деле, с точки зрения издержек для общества, гораздо предпочтительнее, чтобы человеческая машина внезапно прекратила функционировать, чем чтобы она постепенно деградировала». Однако Аттали никогда не упоминает об уменьшении населения планеты. Сам Аттали в беседе с международным информационным агентством France Press прокомментировал обвинения в подготовке «депопуляции» следующим образом: «этот текст полностью выдуман… Он ни в коей мере не близок к первоначальному отрывку».

О происхождении фейка про то, что Аттали проектировал геноцид человечества, подробно можно узнать здесь и здесь.

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