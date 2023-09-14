Правда, что "бывший советник Франсуа Миттерана, президента Франции, сообщает о планах по уничтожению части человечества"?

Тезисы
1) В будущем общество столкнется с необходимостью сокращения населения из-за экономических и социальных проблем. Первыми «кандидатами» на сокращение будут пожилые люди, затем слабые, бесполезные и «глупые».
2) Эвтаназия рассматривается как инструмент решения этих «проблем», при этом людям будут внушать, что это делается ради их блага.
3) В качестве метода сокращения населения рассматривается идея создания пандемии или вируса, нацеленного на людей, которые затем будут искать лечение, что и приведет к депопуляции.
Все это приписывается Жаку Аттали.
Вердикт
Приписываемые Жаку Аттали в видеоролике цитаты представляют собой сокращенные и искаженные фрагменты из книги, изданной в 1981 году. Видео от начала и до конца базируется на фейках и приписывает Жаку Аттали те высказывания и прогнозы по депопуляции населения земного шара, которые последний не давал. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
Жак Аттали, советник бывшего президента Франции Франсуа Миттерана, наряду с миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом, американским политиком Збигневом Бжезинским и семействами Ротшильдов и Рокфеллеров часто фигурирует в конспирологических теориях в качестве одного из создателей «тоталитарного мирового правительства». Билла Гейтса сторонники конспирологический теорий обвиняют в подготовке геноцида человечества, Рокфеллеры и Ротшильды, по мнению конспирологов, также стоят за планами по подчинению, чипированию либо уничтожению населения Земли.
В 1981 году на французском языке впервые вышла в тираж книга «Краткая история будущего» (L'Avenir de La Vie – франц.). Ее автор — Мишель Саломон, а книга содержит интервью с Жаком Аттали, в котором Аттали, помимо прочего, отвечает на такой вопрос: «можно ли и желательно ли жить 120 лет», но о депопуляции французский экономист ничего не говорил.
В какой-то момент интервью Аттали говорит: «..как только человек становится старше шестидесяти или шестидесяти пяти лет, и его производительность и рентабельность начинают падать, он дорого обходится обществу». Позже Аттали заявляет: «на самом деле, с точки зрения издержек для общества, гораздо предпочтительнее, чтобы человеческая машина внезапно прекратила функционировать, чем чтобы она постепенно деградировала». Однако Аттали никогда не упоминает об уменьшении населения планеты. Сам Аттали в беседе с международным информационным агентством France Press прокомментировал обвинения в подготовке «депопуляции» следующим образом: «этот текст полностью выдуман… Он ни в коей мере не близок к первоначальному отрывку».
О происхождении фейка про то, что Аттали проектировал геноцид человечества, подробно можно узнать здесь и здесь.
- Источники
- Коронавирус и теория заговора. При чем тут Билл Гейтс и ветеринарный институт
- 5G, вакцины и "цифровое порабощение"
- Говорил ли Бжезинский фразу о новом миропорядке на руинах России?
- Нет, Жак Аттали не пропагандирует эвтаназию для людей старше 65 лет
- Остерегайтесь этой ложной цитаты Жака Аттали об эвтаназии пожилых людей
- Ложь, что ведущий французский экономист Жак Аттали обсуждает депопуляцию в книге