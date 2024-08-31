Правда, что „Билл Гейтс и Всемирная Организация Здравоохранения призвали армию насильно вводить вакцину отказавшимся от прививок во время новой пандемии“?

Teiginiai
Скриншот из социальных сетей“Билл Гейтс объединил усилия со Всемирной Организацией Здравоохранения, призывая к тому, чтобы военные окружали отказников от вакцины и насильно вводили им мРНК во время следующей пандемии. Гейтс и ВОЗ приказали правительствам заложить основу для мобилизации вооруженных сил, поскольку они заявляют, что скептицизм в отношении вакцин „предосудителен с моральной точки зрения“, а отказ от вакцинации является „актом агрессии“, на который необходимо отвечать силой,“ – заявляют авторы видеоклипа.
Verdiktas
Доказательств того, что Билл Гейтс или Всемирная Организация Здравоохранения когда-либо призывали правительства к использованию армии для принудительной вакцинации людей, отказавшихся прививаться, нет. Подобные утверждения являются вымышленными и направлены на создание паники или манипуляцию общественным мнением. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Ни Всемирная Организация Здравоохранения, ни Билл Гейтс не призывали правительства мировых государств к насильственным действиям по отношению к людям, желающимотказаться от вакцинирования во время будущей пандемии. Чтобы в этом убедиться, достаточно не полениться и проверить то, что сообщают как ВОЗ, так и Билл Гейтс. На официальном информационном портале ВОЗ информации о таком обращении со стороны организации к мировым правительствам не существует. Устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) не предусматривает какого-либо механизма силовых действии со стороны этой организации.
Билл Гейтс, миллиардер и филантроп из США, не говорил ничего подобного, что ему пытаются приписать конспирологи. Ни официальный сайт Билла Гейтса, ни сайт фонда Билла и Мелинды Гейтс таких призывов не содержит. Отсутствует такая информация и на сайтах основных международных информационных агентств, таких как: Reuters, AFP, AP, DPA, BBC news, Xinhua или Bloomberg. Именно поэтому мы оцениваем сообщение, которое распространилось в социальных сетях, как недостоверное, и в очередной раз призываем наших читателей пользоваться достоверными источниками информации.