Правда, что Билл Гейтс признал прививки от COVID-19 ошибкой?

Teiginiai
Гейтс признал, вакцину от COVID-19 ошибкой (здесь).
Verdiktas
Ложь. В сообщении представлена цитата 2021 года, якобы Гейтса, которая на самом деле взята с сайта The Exposé, на котором нередко распространяют разные конспиративные теории и неверную информацию. В статье, где содержится эта информация, отмечено, что публикация сатирическая, цитаты, которые там использованы, были выдуманы.
Melo detektoriaus komentaras
Распространенная в социальных сетях цитата, приписываемая основателю Microsoft Биллу Гейтсу, в которой он якобы признает свою ошибку, указывает, что переоценил опасность COVID-19 и не оценил вред, приносимый вакциной.
В сообщении сказано, что Гейтс сожалеет и признает, что вакцина была ошибкой и приводится приписываемая миллиардеру цитата: "Мы совершили ужасную ошибку. Мы хотели защитить людей от опасного вируса. Однако выяснилось, что вирус менее опасен, чем мы думали. И вакцина намного опаснее, чем кто-либо мог подозревать".
"Детектор лжи" выяснил, что Гейтс никогда не говорил этого, а цитата взята с британского сайта The Exposé, который во время всей пандемии распространил ложную информацию о вакцинах COVID-19.
Эта цитата сначала появилась на английском языке. В 2021 г. на сайте The Exposé появилась статья под названием SATIRE – In an alternative universe Bill Gates has called for the withdrawal of all Covid-19 Vaccines ("САТИРА – В альтернативной Вселенной Билл Гейтс призвал отозвать все вакцины от Covid-19"). Сейчас эта статья уже удалена с сайта, но ее копия сохранилась в архиве (здесь).
В статье можно найти ту же цитату, только на английском языке, которая появилась в Facebook на литовском: In an often anguished 19-minute televised speech, Gates said: We made a terrible mistake. We wanted to protect people against a dangerous virus. But it turns out the virus is much less dangerous than we thought. And the vaccine is far more dangerous than anyone imagined".
Похоже, что в самом начале, когда была создана статья, сразу не заявлялось, что она сатирическая, поскольку позже появилось примечание редактора: "Примечание редактора – когда мы первый раз представили эту статью, должны были в начале, а не в конце, ясно указать, что это сатира. Мы этого не сделали, извините..."
Далее в тексте подчеркнуто, что представленная история - выдумка, и Билл Гейтс никогда этого не говорил.
Эта цитата из сатирической статьи распространялась не только в Литве, но и, к примеру, на Таиланде, где ее разоблачили на AFP, когда в 2021 г. получили комментарий представителя Гейтса - тот подтвердил, что миллиардер никогда такого не говорил.
Поиск на разных платформах также не дал результата и не было найдено доказательств того, что эту фразу мог сказать Гейтс.
В некоторых сообщениях в социальных сетях, где указана эта цитата, как доказательство прилагается короткое видео с Гейтсом, но и на нем миллиардер ничего подобного не говорит.
Это видео - вырезка из почти часовой беседы в Нью-Йорке в 2023 г. Во время этой встречи Гейтс говорил о том, как можно пресечь распространение других пандемий (здесь). Он признает, что в начале пандемии COVID-19 еще не знали о болезни, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 и о том, что смертность от нее сравнительно невысокая, что болезнь особенно опасна для пожилых людей.
Когда Гейтс говорил о вакцине, он не говорил, что она представляла опасность или была ошибкой. На самом деле на 29:34 минуте беседы (здесь) он сказал, что появление вакцины iRNR - это чудо, но эта вакцина несовершенна, поскольку надеялись, что она защитит от вируса и сформировавшихся антител будет достаточно для противостояния болезни, но этого не произошло, часть привитых все же заболела, правда люди перенесли болезнь в более легкой форме, реже сталкивались с осложнениями, которые вызывал COVID-19 (здесь).
Билл Гейтс большую часть своей жизни боролся за повышение уровня доступности вакцин. Во время пандемии COVID-19 он не раз попал в поле зрения распространителей фейковых новостей. "Детектор лжи" уже сообщал об этом.
- Источники
- SATIRE – In an alternative universe Bill Gates has called for the withdrawal of all Covid-19 Vaccines
- The Exposé
- Satirical article about Bill Gates' 'vaccine warning' misleads social media users
- Поиск на разных платформах
- Bill Gates with Fareed Zakaria: How to Prevent the Next Pandemic