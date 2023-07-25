Правда, что "Антарктида – это побережье огромного озера, а за ледяной стеной обитают инопланетные цивилизации"?

Тезисы
«Нет доказательств шарообразности Земли. Океан – это огромное озеро. Все континенты окружены водой, вокруг нашего озера находится земля, и она называется – Антарктидой. Антарктида – это не континент или Южный Полюс, Антарктида – это побережье огромного озера. Уровень высоты над уровнем моря в Антарктике самый высокий. Что находится за пределами Антарктики мы, к сожалению, не знаем– это за пределами наших возможностей. Мы не можем ее исследовать до 2048 года, так как 50 стран заключили договор по Антарктике, согласно которому все независимые исследования запрещены. Между 60-й параллелью и Антарктикой более тысячи миль. Никто не имеет право брать горюче-смазочные материалы и топливо за пределы 60-й параллели по направлению к Антарктиде. Тот, кто попытается пересечь эту параллель, будет арестован военными».
Вердикт
Все то, о чем говорится в видеосюжете, не подтверждается ни научными данными, ни международными договорами. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
* «Антарктида – это не континент или Южный Полюс, Антарктида – это побережье огромного озера». Это утверждение неверно. Антарктида – это континент, который находится на Южном полюсе Земли. Он состоит из суши, покрытой ледяными шапками. Это не просто «побережье озера».
* «Мы не можем исследовать Антарктиду до 2048 года, так как 50 стран заключили договор по Антарктике, согласно которому все независимые исследования запрещены». Это утверждение неверно. Договор об Антарктике, подписанный в 1959 году, не запрещает исследования. Он запрещает военные действия, ядерные испытания и утилизацию ядерных отходов. На самом деле множество стран проводят научные исследования в Антарктиде.
* «Нет доказательств шарообразности Земли». Это утверждение неверно. Есть множество доказательств шарообразности Земли. Например, фотографии Земли из космоса, сделанные различными космическими агентствами, такими как NASA и ESA. Кроме того, феномен заката и восхода солнца, а также наблюдаемые изменения в звездном небе при перемещении с севера на юг, подтверждают шарообразность Земли.
* «Между 60-ой параллелью и Антарктикой более тысячи миль, никто не имеет право брать горюче-смазочные материалы и топливо за пределы 60-ой параллели по направлению к Антарктиде». Это утверждение неверно. Нет такого закона или договора, который бы запрещал перевозку горючих материалов в Антарктику. На самом деле, для поддержания научных станций в Антарктиде необходимо доставлять топливо.
* «Тот, кто попытается пересечь эту параллель, будет арестован военными». Это утверждение неверно. Нет никаких ограничений на перемещение между 60-ой параллелью и Антарктикой. Многие туристические экспедиции и научные миссии регулярно пересекают эту параллель.
- Источники
- Антарктида – все, что мы о ней знаем
- Антарктида – самый южный и самый холодный континент
- Происхождение океанов
- Загадка происхождения океанов
- Как появились озера – короткий справочник происхождения и формирования озер
- Договор об Антарктиде – текст и положения
- Антарктические научно-исследовательские станции
- “Аполлон – 17”: фотография Земли
- Круизы в Арктику и Антарктику
- Восход Солнца на Земле
- Будут ли созвездия перемещаться и изменяться с течением времени?