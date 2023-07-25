Правда, что "Антарктида – это побережье огромного озера, а за ледяной стеной обитают инопланетные цивилизации"?

Тезисы

«Нет доказательств шарообразности Земли. Океан – это огромное озеро. Все континенты окружены водой, вокруг нашего озера находится земля, и она называется – Антарктидой. Антарктида – это не континент или Южный Полюс, Антарктида – это побережье огромного озера. Уровень высоты над уровнем моря в Антарктике самый высокий. Что находится за пределами Антарктики мы, к сожалению, не знаем– это за пределами наших возможностей. Мы не можем ее исследовать до 2048 года, так как 50 стран заключили договор по Антарктике, согласно которому все независимые исследования запрещены. Между 60-й параллелью и Антарктикой более тысячи миль. Никто не имеет право брать горюче-смазочные материалы и топливо за пределы 60-й параллели по направлению к Антарктиде. Тот, кто попытается пересечь эту параллель, будет арестован военными».

Вердикт

Все то, о чем говорится в видеосюжете, не подтверждается ни научными данными, ни международными договорами. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи