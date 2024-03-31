Правда, что "Анджей Дуда, президент Польши, заявил, что Украина проигрывает войну"?



Судя по всему, видеоролик является частью кампании, за которой стоят власти Российской Федерации по распространению дезинформации против Украины. Как Анджей Дуда, президент Польши, так и Дональд Туск, премьер-министр Польши, подобных высказываний не делали и тем более не выдвигали территориальных претензий к Украине. Российская Федерация проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от действий кремлёвской власти. Российские и пророссийские средства массовой информации и блогеры постоянно распространяют сообщения о том, что соседние с Украиной государства, которые входят в состав Европейского Союза и НАТО, намереваются захватить часть украинской территории. Однако все эти заявления являются ничем иным, как дезинформацией самого низкого пошиба и не имеют под собой никакого основания. Наш вердикт: видеоролик – фейк и дезинформация.

