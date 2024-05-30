Правда, что "американский изобретатель Роял Райф создал высокочастотный генератор для исцеления онкобольных, но эту технологию скрывают"?

В видеоролике много преувеличений и неточностей. Хотя Роял Райф был талантливым изобретателем, его работы не привели к созданию чудо-лекарства от рака. Надежных доказательств того, что машина Райфа работает, как лекарство от рака, нет. Машина Рейфа не прошла обычный процесс научных испытаний. Современная наука постоянно ищет новые методы лечения онкологических заболеваний, но это долгий и сложный путь. Наш вердикт – видеоролик хотя и рассказывает о действительно существовавшем изобретателе и его изобретениях, но, тем не менее, распространяет недостоверную информацию о том, что машина Райфа могла исцелить от рака. Наш вердикт – неправда.