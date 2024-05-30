Правда, что "американский изобретатель Роял Райф создал высокочастотный генератор для исцеления онкобольных, но эту технологию скрывают"?

Teiginiai
“Существуют технологии, которые от нас скрывают. В 1920 году американский инженер Роял Райф создал первый в мире ультрафиолетовый микроскоп с увеличением в 50 тыс. раз. Благодаря этому микроскопу можно было увидеть живой вирус. Через пятнадцать лет Рай создал высокочастотный генератор, излучение которого поражало патогенную микрофлору, не травмируя окружающие ткани. Несмотря на четырнадцать полностью задокументированных случаев полного исцеления раковых больных, использование его генератора на территории США было запрещено. Эксперименты с частотным генератором повторили наши современники, которые подтвердили простоту и эффективность метода борьбы с вирусами. Но после этого произошло ужасное: официальная медицина отказалась признавать разработку, а создатели резко пропали,“ – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
В видеоролике много преувеличений и неточностей. Хотя Роял Райф был талантливым изобретателем, его работы не привели к созданию чудо-лекарства от рака. Надежных доказательств того, что машина Райфа работает, как лекарство от рака, нет. Машина Рейфа не прошла обычный процесс научных испытаний. Современная наука постоянно ищет новые методы лечения онкологических заболеваний, но это долгий и сложный путь. Наш вердикт – видеоролик хотя и рассказывает о действительно существовавшем изобретателе и его изобретениях, но, тем не менее, распространяет недостоверную информацию о том, что машина Райфа могла исцелить от рака. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Роял Реймонд Райф, американский инженер и изобретатель разработал машину, известную впоследствие, как машина Райфа, в 1920-х годах. Машину еще называют генератором частоты Райфа. Машина Райфа и другие типы подобных машин производят волны низкой энергии. Эти волны также называют радиочастотными электромагнитными полями. Они имеют низкую энергию по сравнению с рентгеновскими лучами или лучевой терапией, которые имеют высокую энергию. Использование волн низкой энергии в качестве лечения встречается реже, но по этому поводу проводятся некоторые исследования (с ними можно ознакомиться, например, здесь).
Подробно о машине Райфа можно прочитать здесь и здесь. Согласно отчету Американского онкологического общества за 1994 год о сомнительных методах лечения рака, Райф основал свое устройство на необоснованной медицинской теории, называемой „радионика“. Машина Райфа не получила одобрения ни со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, ни Американского онкологического общества, а Cancer Research UK, Medical News Today и WebMD сообщали, что нет надежных научных доказательств того, что устройство может использоваться как средство терапии от рака.