Правда, что "американцы используют редактирование генома и создают служебных людей“?

Teiginiai
1) Интернет – это цифровой ГУЛАГ;
2) Цель – создание нового подвида людей с ограниченным самосознанием, управляемым размножением, потребляющим дешевую пищу;
3) Технология геномного редактирования дает впервые в истории цивилизации возможность выводить служебных людей. В искусственной матке, сочетая редактирование генома, можно делать людей, каких только вам захочется. Технологически это стало возможным;
4) Аллен Даллес, американский дипломат и разведчик, директор ЦРУ вместе со своим братом Джоном Даллесом, госсекретарем США при президенте Эйзенхауэре, пользуясь поддержкой Рокфеллера, создали Всемирную Организацию Здравоохранения. Создали не для того, чтобы лечить людей, а для того, чтобы взять под контроль здоровье человечества и влиять на него при помощи вакцинации;
5) Брок Чисхольм, первый Генеральный директор ВОЗ, в Меморандуме 1948 года заявил: „чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы… Уничтожение понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребенка, замена веры и опыта старших рациональным мышлением. Вот цели, которых необходимо достигнуть для изменения человеческого мышления“;
6) Меморандум национальной безопасности США за 1974 год гласит: „политика в области народонаселения становится весьма важной для соблюдения экономических интересов США. Следует создать социальные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рождаемости. Мы должны позаботиться о том, чтобы наша деятельность не воспринималась развивающимися странами, как политика развитой страны, направленная против этих стран“;
7) Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер перенес семь пересадок сердца.
Verdiktas
Эксперт, который высказывается в видеоролике – это Ковальчук Михаил Владимирович, президент Курчатовского института. Ковальчук выступил на круглом столе по теме „Психологическая оборона. Борьба за историю – борьба за будущее“, который прошел в Москве летом 2020 года в рамках международного военно-технического форума МВТФ „Армия-2020“ (организацией форума занимается Министерство обороны Российской Федерации – ред.). Практически все, о чем говорит Ковальчук – это конспирологические теории. Факты, которые, по словам эксперта, якобы подтверждают его слова, были либо искажены, либо подверглись ложной трактовке. Наш вердикт – теории Ковальчука ничто иное, как манипуляция и дезинформация вперемешку с сюрреализмом.
Melo detektoriaus komentaras
Теории, которые распространяет Михаил Ковальчук о создании / евгенике „служебного человека“, построены на ложных от начала и до конца предпосылках и, очевидно, являются ничем иным, как плодом воображения самого господина Ковальчука. В прошлом евгеника была использована для поддержания идеи „расовой чистоты“, что привело к массовым нарушениям прав человека, включая принудительную стерилизацию и геноцид. В современном мире евгеника в ее историческом понимании широко осуждается. Однако некоторые аспекты евгеники, такие, как скрининг на генетические заболевания и использование вспомогательных репродуктивных технологий, стали общепринятыми в медицинской практике.
Ученые действительно работают над созданием искусственной утробы, но не для евгенических экспериментов, а, например, с целью сохранения жизней недоношенных детей. Неонатологи из Детской больницы Филадельфии провели исследование на недоношенных ягнятах. Устройство создавало условия, близкие к естественной матке, включая насыщенную кислородом амниотическую жидкость и искусственную плаценту. Исследования в Университете Кембриджа: ученые из Университета Кембриджа проводили эксперименты с мышами, изучая возможности выращивания эмбрионов в искусственных условиях. Они смогли поддерживать развитие эмбрионов мышей в лабораторных условиях в течение нескольких дней.
Отметим, что прорыв в научных исследованиях также сопровождается дискуссией по поводу того, насколько это этично, требуется ли регулирование таких исследований со стороны правительств и международных организаций, и как далеко могут продвинуться в своих исследованиях ученые, не нарушая границ этики.
План Даллеса, на существование которого ссылается господин Ковальчук, миф и никогда не существовал в реальности. О мифах, которые породил план Даллеса, можно прочитать здесь.
Ни Аллен, ни Джон Даллес не являются основателями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Идею создания Международной организации здравоохранения и разработки устава выдвинули делегаты из Китая и Бразилии. Устав ВОЗ подписан 22 июля 1946 представителями 51 члена ООН и 10 других государств, а 7 апреля 1948 он вступил в силу. ВОЗ финансируется за счет обязательных взносов стран-членов и взносов стран и партнеров. На конец 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения получала 6,166 миллиона долларов финансирования из Фонда Рокфеллера, что ,грубо говоря, составляет 0,09 проц. от общего бюджета ВОЗ, поэтому говорить о финансовом влиянии фонда Рокфеллера на ВОЗ нам кажется абсурдной идеей.
Брок Чисхольм, первый генеральный секретарь ВОЗ, не говорил того, что ему приписывает Ковальчук и другие сторонники конспирологических теорий.
Меморандум об исследовании национальной безопасности: последствия роста населения во всем мире для безопасности США и зарубежных интересов от 10 декабря 1974 г. действительно существует (с ним можно ознакомиться здесь), но, как и в случае с Чисхольмом, сторонники конспирологических теорий серьезно исказили его содержание.
Насколько нам известно, одно из самых первых сообщений о том, что Дэвид Рокфеллер перенес семь пересадок сердца, было опубликовано на одном из сайтов, на которых публиковались сатирические новости. Наши коллеги из изданий Snopes.com и Heavy.com подготовили несколько материалов, в которых опровергли конспирологическую теорию о семи пересадках сердца для Дэвида Рокфеллера.
Источники
Дивный новый мир: может ли евгеника „вывести“ нового человека;* Искусственная матка для недоношенных детей
Неврологические исходы у недоношенных ягнят, находящихся во внеутробной среде для неонатального развития
Ученые генерируют ключевое событие жизни в искусственном мышином „эмбрионе“, созданном из стволовых клеток