Правда, что "алкоголизм возникает из-за подселенных в тело человека энергетических сущностей"?

Тезисы
Это не человек пьет алкоголь — на самом деле пьет «подселенец». Подселенец представляет собой некую сущность, живой энергетический организм. Это хорошо видно, когда человек выпивает большую дозу алкоголя – он превращается в другого человека. Причем в нехорошего человека. Любые действия человека в состоянии алкогольного опьянения — это действия «подселенца», который контролирует человеческий ум. «Подселенец» — это сущность, которая питается алкоголем. Кто же контролирует поступки и действия человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения? Все «подселенцы» направлены на разрушение человеческой сущности. Если таких «подселенцев» становится все больше, то мы тратим очень много нашей энергии на их содержание.
Вердикт
Научно подтвержденных данных о наличии в человеке «подселенца» как «живого энергетического организма, который питается алкоголем» – нет. Изменения в поведении и личности, которые наблюдаются у людей, употребляющих алкоголь, обычно объясняются физиологическими и психологическими эффектами алкоголя, влияющими на мозг. Хотя привычка употреблять алкоголь является чрезвычайно разрушительной и пагубной, но как и желание принимать алкоголь, так и склонность к алкоголизму имеют под собой вполне материальное, физическое основание, которое можно объяснить с научной точки зрения. И это желание не является следствием существования / паразитирования каких-либо энергетических сущностей в человеческом теле. Поэтому наш вердикт: тезисы видео – ложны.
Комментарий Детектор лжи
Алкоголь влияет на многие области нашего организма, особенно на мозг. Когда человек пьет, алкоголь попадает в кровь и достигает мозга, где он замедляет работу нейронов – клеток, отвечающих за наши мысли, чувства и действия. Это приводит к известным эффектам алкоголя: чувству эйфории, потере координации, замедленному реагированию, снижению критического мышления, а в больших количествах – к потере сознания или даже отравлению алкоголем.
Длительное употребление алкоголя может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как цирроз печени, проблемы с сердцем, повышенный риск рака и психические расстройства, включая алкогольную зависимость (алкоголизм).
Алкоголизм развивается постепенно. Начинается это обычно с «социального» питья – когда люди пьют на вечеринках или для того, чтобы расслабиться. Со временем человек может начать пить чаще и больше, что приводит к тому, что организм начинает привыкать к алкоголю. Это называется толерантностью. Когда толерантность растет, человеку требуется больше алкоголя, чтобы получить тот же эффект. Если употребление алкоголя продолжается, у человека может развиться физическая зависимость – состояние, при котором организм начинает «требовать» алкоголя, чтобы функционировать нормально. О причинах возникновения алкоголизма можно прочесть здесь – подчеркиваем, что среди данных тезисов нет никакой информации о «подселенцах – энергетических сущностях».
Психологическая зависимость от алкоголя – это состояние, когда употребление алкоголя становится важной частью жизни человека, его способом справляться со стрессом, тревогой или другими проблемами. Такой человек может испытывать сильное желание пить или даже чувствовать, что ему «нужно» пить.
Важно помнить, что алкоголизм – это заболевание, которое требует профессиональной помощи. Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с проблемой зависимости от алкоголя, обратитесь к врачу или другому специалисту по вопросам зависимости.