Правда, что "алкоголизм возникает из-за подселенных в тело человека энергетических сущностей"?

Алкоголь влияет на многие области нашего организма, особенно на мозг. Когда человек пьет, алкоголь попадает в кровь и достигает мозга, где он замедляет работу нейронов – клеток, отвечающих за наши мысли, чувства и действия. Это приводит к известным эффектам алкоголя: чувству эйфории, потере координации, замедленному реагированию, снижению критического мышления , а в больших количествах – к потере сознания или даже отравлению алкоголем.

Алкоголизм развивается постепенно. Начинается это обычно с «социального» питья – когда люди пьют на вечеринках или для того, чтобы расслабиться. Со временем человек может начать пить чаще и больше, что приводит к тому, что организм начинает привыкать к алкоголю. Это называется толерантностью. Когда толерантность растет, человеку требуется больше алкоголя, чтобы получить тот же эффект. Если употребление алкоголя продолжается, у человека может развиться физическая зависимость – состояние, при котором организм начинает «требовать» алкоголя, чтобы функционировать нормально. О причинах возникновения алкоголизма можно прочесть здесь – подчеркиваем, что среди данных тезисов нет никакой информации о «подселенцах – энергетических сущностях».