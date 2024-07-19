Правда, что „актер Патрик Стюарт рассказал, как ученые за большие деньги разрабатывают заменители кокаина и героина, добавляя все это в муку“?

Teiginiai
“Это все запустили для того, чтобы сокращать людям жизнь: чтобы они болели, чтобы преждевременно уходили из этого мира. Торты, пироги, пряники, хот-доги, пицца, булочки – это такой же наркотик, потому что ученые за большие деньги разрабатывают заменители кокаина и героина и кладут все это в муку. Там нет ничего ценного, нет никаких минералов, никаких витаминов, никаких энзимов, нет отрубей, там есть только глютен – клей. Клей, который клеит ваши драгоценные кровеносные сосуды и кишечник. Это процесс медленного геноцида“, – заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
Актер Патрик Стюарт не говорил, того, что ему приписывают создатели видеоролика, которые решили воспользоваться популярностью актера и наложили совсем другой перевод на интервью с ним. Нам бы хотелось подчеркнуть, что хотя избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фуда, газировки и мучных изделий может значительно увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, приравнивать это к геноциду нельзя. Ученые точно не занимаются разработкой пищевых добавок, чтобы вызвать массовый геноцид населения по все планете. Наш вердикт – не правда.
Melo detektoriaus komentaras
Чтобы убедиться в ложности данных заявлений, достаточно послушать, что актер действительно говорил в интервью. В интервью Патрик Стюарт рассказывает о детстве, родителях, карьере актера, в общем — обо всем, но только не о придуманном сторонниками конспирологических теорий „геноциде человечества при помощи глютена“.
Доказательства того, что ученые за большие деньги разрабатывают заменители кокаина и героина и кладут все это в муку, для того, чтобы сделать людей по всему миру наркозависимыми и вызвать геноцид, отсутствуют. Европейское агентство по безопасности продуктов питания, так и контролирующие органы отдельных государств ЕС (в Литве – Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы) внимательно отслеживают качество продуктов. Ни одна из этих организаций не сообщила о присутствии в муке, мучных изделий наркотических веществ.
Глютен – это белок, присутствующий в семенах многих злаковых растений (в том числе и в пшенице, рже, ячмене), и он может вызывать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Чувствительность среди людей к глютену действительно становится все более распространенной, но это не обязательно связано с самой пшеницей. Исследования показывают, что увеличивается количество случаев аллергий и непереносимости пищи, но причин много, включая генетику и изменения в окружающей среде. Утверждение о том, что глютен „может заклеить“ кровеносные сосуды и кишечник, научными данными не подтверждается. Разбор мифов о глютене можно прочитать здесь и здесь. Безглютеновые диеты популярны в основном по медицинским показаниям, а не из-за проблем с проверкой безопасности селекционной пшеницы. Ученые сходятся на том, что частое и избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фудов, газировки и мучных изделий может увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.
Источники
„Театр спас мою жизнь“: Уроки жизни сэра Патрика Стюарта | Rich Roll Podcast
Питание в фастфуде и кардиометаболические нарушения: Обзор современных исследований