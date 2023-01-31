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Пользователи социальных сетей обсуждают сюжет, появившийся в эфире белорусского пропагандистского телеканала АТН. В видео говорится о том, что жителям Литвы грозит увольнение за поездку в Беларусь. Объясняем, что никто никого не увольняет, а сам видеосюжет –очередная ложь.
Неправда: в Литве работникам за посещение Беларуси грозит увольнение
Неправда: в Литве работникам за посещение Беларуси грозит увольнение
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


Литва зачем-то возводит заборы в общении соседей. Власти страны перешли от убеждения к принуждению в давлении на своих граждан, которые посещают по безвизу Беларусь. Как пишут прибалтийские СМИ, госструктурам отдан приказ не принимать на работу людей, в паспортах которых есть штамп о нескольких пересечениях границы. Если же речь идет о действительном сотруднике учреждения, то его лишают премий, а в очереди на увольнение он становится первым.

Verdiiktas

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Неправда и дезинформация.

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Информацию, которую в своем видеосюжете распространил белорусский государственный телеканал, полностью не соответствует действительности. Хотя литовские политики и власти страны время от времени призывают граждан Литвы не посещать Беларусь, никаких репрессий по отношению к тем, кто все-таки поехал, никто не применяет. Прежде всего стоит отметить, что Литва – страна демократическая, и подобные истории, как увольнение за поездку в Беларусь, молниеносно просочились бы в печать.

Мы ознакомились с публикациями и видеосюжетами в литовских СМИ и выяснили, что никакой информации на подобии той, которую озвучил белорусский пропагандистский телеканала, там не появлялось. Информация о таких случаях отсутствует и на сайте литовской инспекции труда. Более того, информация о репрессиях, которая, по словам белорусских теле-пропагандистов, появилась якобы в “прибалтийских” СМИ, является, скорее всего, скриншотом из Телеграм-канала либо публикации на одном из пророссийских информационных каналов. Отдельно нам бы хотелось отметить, что публикация с сенсационными заявлениями не содержит ровным счетом никакого описания конкретных случаев, а лишь неподтвержденные ничем домыслы.

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