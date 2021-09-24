Тезисы видео:

1) Екатерина Енгалычева заявляет, "что то ли в Литве, то ли в Латвии известные врачи стали говорить о том, что побочные явления от прививок - это очень хорошо". Затем добавляет от себя: "чем их больше - тем лучше";

2) Вспоминает круглый стол, организованный Марией Шукшиной, во время которого, по словам Енгалычевой, известные российские врачи разобрали "губительные коронавирусные меры по полочкам";

3) Енгалычева затем пересказывает фрагменты выступления ряда экспертов, участников круглого стола Шукшиной;

4) "Зачем вакцинироваться, если в этом зале (Мосгордумы – ред.) мы слышали от нескольких медиков, что даже вакцинированный человек может заболеть. Слушайте, а зачем тогда прививаться, если даже вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, тысячи вакцинированных москвичей заболели коронавирусом", – говорит в своем выступлении Енгалычева;

5) "Смертность у нас выросла, страна вымирает не от ковида, а от всего остального вымирают люди", – продолжает Енгалычева.

Комментарий Delfi.ru:

1) Видео представляет собой фрагмент записи выступления россиянки Екатерины Енгалычевой;

2) Енгалычева ошибается или просто лжет: врачи ни в Литве, ни в Латвии не заявляли о том, что наличие побочных явлений от прививок – "это очень хорошо” и "чем больше, тем лучше".

ВОЗ утверждает: побочные эффекты вакцин против COVID-19 в большинстве случаев носят легкий или умеренный характер и являются непродолжительными. К типичным побочным эффектам относятся боль в месте инъекции, лихорадка, утомляемость, головные боли, боли в мышцах, озноб и диарея. Вероятность возникновения какого-либо из указанных побочных эффектов может быть разным в зависимости от конкретной вакцины. Как правило, иммунитет к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему заболевание COVID-19, вырабатывается в течение нескольких недель. Таким образом, существует вероятность заражения вирусом SARS-CoV-2 незадолго до или после вакцинации и заболевания COVID-19. Это связано с тем, что для обеспечения защиты прошло недостаточно времени с момента вакцинации. Появление побочных эффектов после вакцинации означает, что вакцина действует и иммунная система реагирует необходимым образом.

Профессор иммунологии из Эдинбургского университета Эленор Райли указывает на то, что, как правило, побочные явления означают, что иммунная система стала набирать обороты. Вакцина – это своего рода биохимическая пожарная тревога, которая звонит во все колокола, сообщая нам о том, что в организме что-то не так. "Вакцина мобилизует иммунную систему, которая отправляет свои клетки непосредственно к месту укола, чтобы они на месте разобрались, что же там происходит", – говорит профессор Райли;

3) Заявления экспертов, на которые ссылается Енгалычева и которые выступают во время круглых столов, организованных Марией Шукшиной, практически всегда отличаются некомпетентностью. И мы, и наши коллеги неоднократно опровергали как ложную информацию, которую пытаются распространять профессионалы и светочи медицинской науки от Марии Шукшиной, так и фейки, которые распространяет сама Шукшина;

4) Ни одна вакцина - ни западная, ни российская - не дает стопроцентной защиты от заражения и смерти в результате заболевания коронавирусом, но они существенно снижают вероятность летального исхода. Недавнее исследование с использованием моделирования, проведенное при участии агентства Public Health England, дает основание предположить, что на сегодняшний день вакцинация предотвратила около 7,2 миллиона случаев заражения и 27 тысяч смертей в одной лишь Великобритании. Очевидно, что Енгалычева ошибается, когда заявляет, что прививки от коронвируса не помогают справиться с инфекцией;

5) Согласно официальным данным сайта стопкоронавирус.рф, с момента начала пандемии коронавируса скончались как минимум 198 218 тысяч российских граждан. ВОЗ сообщает, что во всем мире COVID-19 унес жизни порядка 4 миллиона 666 тысяч человек. Эксперты из авторитетного британского издания The Economist утверждают, что коронавирус унес намного больше жизней, чем об этом говорится в официальных данных. По мнению The Economist, число умерших во всем мире уже достигло 18,1 миллиона человек. Британское издание отмечает, что количество жертв пандемии коронавируса в России на самом деле может быть гораздо больше, чем сообщают власти (от 660 до 740 тысяч человек). Поэтому очевидно, что заявляя о том, что жители России умирают от чего угодно, но только не от коронавируса, Екатерина Енгалычева ошибается.

Вердикт: Фрагмент видео, в котором госпожа Екатерина Енгалычева делится своей точкой зрения по вопросу вакцин и коронавирусной инфекции, - это попытка манипулировать зрителями, так как мнение Енгалычевой основывается на не соответствующих действительности фактах. Наш вердикт – фейк.