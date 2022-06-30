Тезисы текста и фотографии:

Как-то известного американского физика Ричарда Фейнмана спросили: - “Может ли выродиться русский народ?”. На что он ответил: - “Разве может выродиться и исчезнуть народ, которому принадлежит половина всех фундаментальных открытий в науке? Разве может выродиться народ, которому нет равных в культуре, народ-философ, поэт и воин? Нет, русские не просто народ. Это целостная, великая цивилизация”.

Недостоверно: “Русские не просто народ - это целостная великая цивилизация” © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Ричард Фейнман, гениальный американский физик, один из создателей современной квантовой электродинамики, внёс существенный вклад в квантовую механику и квантовую теорию поля, его имя носит метод диаграмм Фейнмана. Хотя у Ричарда Фейнмана было великолепное чувство юмора, с большой долей вероятности можно заявить, что цитата о величии русской цивилизации – фейк. Во-первых, Викицитатник Фейнмана на русском языке (свободное собрание цитат и высказываний известных личностей или героев художественных произведений – ред.) прямо заявляет, что цитата о величии русской цивилизации – фейк, так как впервые появилась на форуме joyreactor в 2012 году. Викицитатник Фейнмана на английском языке вообще о такой цитате даже и не вспоминает. Evilmedved, пользователь форума joyreactor, который впервые процитировал слова Фейнмана о русском народе и величии русской цивилизации, на том же форуме до 2014 года опубликовал множество откровенно ложных и враждебных материалов, посвященных Украине, Польше, ЕС. Один лишь этот факт дает основания подозревать его в фальсификации цитаты Фейнмана.

Особо нам бы хотелось обратить внимание, что информации о том, где, когда, в какой своей книге и по какому случаю Фейнман мог бы настолько похвально высказаться о СССР во всех публикациях с этой цитатой в социальных сетях, нет. Мы проверили ряд англоязычных и русскоязычных сайтов, на которых опубликованы цитаты Ричарда Фейнмана – такая цитата, которую опубликовал Evilmedved, нигде не упоминается.

Более того, Фейнман о СССР и русских говорил вещи совершенно противоположные тому, в чем нас пытаются уверить создатели скорее всего поддельной цитаты.

Например:

“Факт, что Россия несвободна, ясен каждому, и последствия этого для науки совершенно очевидны. Один из лучших примеров – Лысенко, который считал, что приобретенные признаки могут передаваться по наследству. Может, это и так. Хотя большинство генетических факторов, несомненно, другого рода, и они передаются через ядро гаметы. Есть несколько примеров, очень мало, когда некоторые свойства передаются путем прямого, как мы обычно говорим, цитоплазматического наследования. Но в основном законы наследования не таковы, как считал Лысенко. Вот он и испортил науку в России. Великий Мендель, открывший законы наследования и заложивший основы генетики, мертв. Эта наука может развиваться только в западных странах, потому что в России нет возможности свободного научного анализа. Им приходится все время с нами спорить. И получается интересный результат. У них не только остановилось развитие биологии, которая, кстати говоря, сегодня на Западе самая интересная, самая увлекательная и быстроразвивающаяся наука. В России она стоит на месте. Думаете, что с экономической точки зрения такое невозможно? Однако благодаря неверным теориям наследования сельское хозяйство в России отстает. Там не умеют выводить гибридные сорта пшеницы. Не знают, как получить лучшие разновидности картофеля. Раньше умели. До Лысенко в России выращивали лучший картофель – и не только. А сегодня ничего такого у них нет. Они только и делают, что спорят с Западом.”

С еще одним подробным разбором о том, почему цитата ненастоящая, можно ознакомиться здесь.

Вердикт:

Достоверность цитаты, которая приписывается известному американскому физику Ричарду Фейнману, вызывает огромные сомнения. Наш вердикт – недостоверные сведения.