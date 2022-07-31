Манипуляция: встречи политиков на высшем уровне доказывают существование мирового заговора

Тезисы видео:

1) Подозрительно, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США – ред.) выпустили рекомендацию о том, как заниматься сексом с партнером, чтобы не заразиться обезьяньей оспой. Это руководство - просто бред сивой кобылы;

2) “Кентавр” - штамм COVID-19 - появился везде одновременно. Это более чем подозрительно;

3) Лидеры государств и политики проводят между собой встречи на высшем уровне, это свидетельствует о том, что существует мировой заговор;

4) Всемирная Организация Здравоохранения намеревается менять геном человека.

Комментарий Delfi.ru:

Екатерина Коваленко, автор видео и по совместительству популярная блогер, проживающая в Италии, удивляется руководству, которое выпустили CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США – ред.) о том, как поддерживать половые отношения с партнером, чтобы не заразиться обезьяньей оспой. Однако в этом нет ничего ни удивительного, ни подозрительного. Центры по контролю и профилактике заболеваний США постоянно подготавливают и распространяют руководства, в которых подробно рассказывается о том, что и как нужно делать людям во время распространения представляющих угрозу заболеваний. Обезьянья оспа таким как раз и является.

Несколько ранее мы уже писали о том, что Екатерина Коваленко пугала тем, что вакцины от коронавируса превратят мозг в кашу, а людей самих – в зомби. Тогда, по ее словам, “доказательством зловещих планов глобалистов” стало то, что на сайте CDC были опубликованы материалы, в которых говорилось том, что миру грозит опасность появления зомби и сообщалось, как выжить во время нашествия живых мертвецов. Однако на самом деле предупреждение о зомби было детищем Дэйва Дейгла, который в 2011 году возглавлял отдел по связям с общественностью CDC и которому таким образом удалось привлечь внимание общественности к тому, как действовать во время стихийных бедствий (напомним, в США достаточно часто случаются ураганы, торнадо, наводнения – ред.).

В том, что новый штамм коронавируса снова появился в ряде стран, тоже нет ничего удивительного и таинственного. Все штаммы COVID-19 являются заразными, а “Кентавр” является исключительно заразным. Скорость его распространения объясняется хотя бы тем, что многие страны отказались от связанных с пандемией ограничений, контроль ослаб, контакты между людьми увеличились и таким образом начало расти количество заражений.

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В том, что бизнесмены, политики, дипломаты и прочие чиновники встречаются и обсуждают те или иные вопросы мировой повести, - опять-таки, нет ничего нового. Такие встречи имели место, начиная как минимум с каменного века, когда племенные вожди и шаманы встречались и обсуждали вопросы мира или войны между своими племенами.

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В том, что ученые обсуждают те или иные научные открытия, нет ничего удивительного, точно так же педагоги обсуждают свою работу, строители – свою, и так далее. Доклад ВОЗ, на который ссылается Екатерина Коваленко, существует. Он появился именно потому, что сама ВОЗ и ученые стремятся к тому, чтобы применить редактирование генома для того, “чтобы расширить наши возможности лечить и излечивать болезни, однако полный эффект может быть достигнут только в том случае, если мы применим эти возможности на благо всех людей вместо того, чтобы усиливать неравенства в отношении здоровья между странами и внутри стран”, - сказал Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Особо нам бы хотелось отметить, что Екатерина Коваленко делает выводы в свойственном ей конспирологическом стиле.

Вердикт:

Екатерина Коваленко и выводы, которые она делает в своем сюжете, являются конспирологическими теориями. Стоит отметить, что для создания и распространения конспирологических теорий Коваленко использует события и факты, которые действительно имели место либо произошли, но придает им совершенно извращенное значение. Кроме того, Коваленко просит не забывать помогать развитию ее канала донатами. Наш вердикт – манипуляция и фейк.