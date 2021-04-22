Тезисы видео:

1) Существуют некие "они", элиты, таинственные силы которые организовали пандемию коронавируса;

2) Таинственные силы заставили все человечество поверить в пандемию коронавируса, носить маски;

3) Таинственные силы пытаются "чипировать" детей, выработать у них привычку ходить в масках, быть послушными, чтобы вырастить из них людей, которые будут делать все, что скажет элита;

4) "Все это приписано в их планах, это никакая не конспирология, тот, кто говорит что это конспирология - неграмотный человек, надо читать книги и смотреть фильмы", – утверждает Алина Лушавина.

Манипуляция: “врач” из России предупреждает о “чипировании” при помощи вакцин © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Официально такой организации как "Независимая Ассоциация Врачей" в России не существует, ее нет ни в списке некоммерческих организаций на портале министерства Юстиции Российской Федерации, ни в базе данных информационного ресурса СПАРК (учредитель – агентство Интерфакс – ред.);

2) Существование международных заговоров, заговоров рептилоидов, общемировой кампании чипирования взрослых и детей с целью геноцида, зловещих планов Билла Гейтса, Ротшильдов или Рокфелеров, - все это относится именно к конспирологическим теориям. Приводим фрагмент из материала наших коллег из BBC: “Конспирология сопровождает практически любое большое событие — выборы и революции, теракты, резонансные убийства (и самоубийства) и научные достижения. И во времена больших перемен и неопределенности — например, пандемии — количество таких теорий и их сторонников растет, считает исследователь теорий заговора, профессор Лидсского университета и автор книги "Русская культура заговора" Илья Яблоков.

За последние 200 лет движения противников вакцинации привели к нескольким десяткам эпидемий разных вирусных и бактериальных заболеваний — оспы, кори, коклюша — по всему миру. В 2019 ВОЗ назвала движение антипрививочников угрозой общественному здравоохранению. Движения антипрививочников привели к вспышкам эпидемий, в том числе эпидемии кори в 2019 году.

3) Большие сомнения вызывает сама личность Алины Лушавиной. Следы "Независимой Ассоциации Врачей", от лица которой выступает Лушавина, ведут на сайт российской политической партии Общенародного Союза Возрождения России. Лидером этой партии является российский политик и общественный деятель Сергей Николаевич Бабурин, также среди руководителей партии значится Светлана Лада-Русь (Пеунова), которая в 2011 году заявила, что через год на Землю прилетят рептилии с планеты Нибиру. Г-жа Пеунова, она же Лада-Русь, находится в международном розыске. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным российских правоохранителей, схема присвоения чужого имущества была одинаковой — его отбирали у потерпевших, которым сначала одалживали деньги.

И Алина Лушавина, и Светлана Пеунова обе вели свою деятельность из Самары, с высокой долей вероятности можно предположить, что между дамами существует связь, и Пеунова пытается использовать пандемию коронавируса и недоверие людей к вакцинации, чтобы расширить свою секту и увеличить ее влияние, в том числе и на политическом уровне. В Российской Православной Церкви предупреждают об опасности секты Пеуновой и ее попытках заниматься политикой: "формируемая вокруг Пеуновой секта - это секта "новейшего типа" с политическим уклоном";

4) Алина Лушавина абсолютно права лишь в одном: достаточно читать книги и смотреть фильмы, которые написали, сняли настоящие ученые, а не сторонники конспирологии, чтобы понять, что все ее выводы о вакцинах, происхождении коронавируса являются несостоятельными;

Вердикт Delfi.ru:

Заявления Алины Лушавиной абсолютно не соответствуют действительности. Более того, "Независимой Ассоциации Врачей", главой которой якобы является Алина, не существует, по крайней мере нам не удалось найти официальных доказательств существования этой организации, кроме как упоминаний на сайте партии Общенародного Союза Возрождения России. Одним из лидеров партии, скорее всего, является целительница, которая приобрела известность заявлениями о рептилоидах с планеты Нибиру и которая находится в международном розыске за такие преступления, как мошенничество в особо крупном размере и шантаж, психологическое воздействие и угрозы. С большой долей уверенности можно предположить, что госпожа Пеунова пытается при помощи Лушавиной и борьбы с прививками собирать то ли пожертвования (на сайте предлагается оказать посильную помощь партии), то ли найти и убедить людей поддерживать партию как на выборах, так и финансово. Скорее всего, Лушавина и Пеуновы пытаются создать мошенническую схему, в которую привлекают людей, верящих в конспирологические теории о коронавирусе и вакцинах.