Тезисы видео:

1) 1.13 минута видео – “я понял, что это вакцинация ради вакцинации, вакцинация не от коронавируса, а коронавирус для вакцинации”;

2) 4.00 минута видео – считает, что вакцины провоцируют аутоиммунные и онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальную астму и т. д. Также вакцины, по мнению Шафалинова, негативно влияют на репродуктивную систему людей;

3) 10.50 минута видео – летальность от коронавируса держится на уровне 1 – 1,5 проц., как и у гриппа;

4) 30.23 минута видео – антителозависимое усиление инфекции. В результате люди с антителами болеют в более тяжелой форме.

Манипуляция: вакцины от коронавируса провоцируют онкологические заболевания © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Владислав Анатольевич Шафалинов, бывший военный хирург, приобрел известность своими высказываниями, в которых критически относится к вакцинам, коронавирусу и всемирную кампанию вакцинации считает ничем иным, как “мировой аферой” и “экспериментом глобалистов”. Наши коллеги из BBC выяснили, что Шафалинов владеет одним из крупных посреднических сервисов платной госпитализации с Covid-19. Его операторы предлагают срочную отправку “в лучшие стационары Москвы” с минимальной стоимостью лечения в 450 тысяч рублей (6 500 евро).

Мы не беремся устанавливать, какие факты повлияли на то, что Владислав Шафалинов понял, что “это вакцинация ради вакцинации, вакцинация не от коронавируса, а коронавирус для вакцинации” и выступает вообще против всех прививок. Тем не менее, благодаря кампаниям вакцинации человечество победило целый ряд невероятно опасных заболеваний - оспа, полиомиелит, корь. Прививки от коронавируса уже спасли миллионы жизней. Кстати, что бы там не говорил Владислав Шаталинов, летальность коронавируса гораздо выше, чем у гриппа, причем даже в тех странах, в которых уровень медицинских услуг находится на очень высоком уровне. В 2019–2020 годах в Соединённых Штатах Америки вирус гриппа унес жизни около 80 тыс. человек, коронавирус – 835 тысяч человек.

Смертность в России среди заболевших коронавирусом – 2,8 проц., в Литве - 1,5 проц., в США – 1,6 проц. Причины почему в России больше людей умирает из-за заболевания коронавирусом, можно объяснить количеством вакцинированных. Так в Литве полностью вакцинировано 58,9 проц. населения, в США – 56,4 проц., в Российской Федерации – 31,7 проц. О том, почему увеличивается количество онкологических заболеваний и почему это не имеет никакого отношения к вакцинам, можно узнать здесь.

Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро. В 2018 г. примерно 13% случаев рака, диагностированных во всем мире, были ассоциированы с канцерогенными инфекциями, такими как Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), гепатит B, гепатит C и вирус Эпштейна-Барра (3). Вирусы гепатита B и C и некоторые типы ВПЧ повышают риск развития рака печени и рака шейки матки соответственно. ВИЧ-инфекция также значительно повышает риск развития некоторых форм рака, в частности рака шейки матки.

Хотя Владислав Шафалинов и утверждает, что вакцины провоцируют онкологические заболевания, на самом деле они эффективно защищают от рака. Ученые заявляют, что в ближайшем будущем появятся вакцины, благодаря которым человечество победит рак, болезнь Альцгеймера и аллергии. Владислав Шафалинов делает вывод о том, что в результате вакцинации от коронавируса людям грозит антителозависимое усиление инфекции (ADE) - в результате люди с антителами болеют гораздо более тяжело. Он основывался на выводах, которые приписываются Люку Монтанье, французскому вирусологу и одному из первых исследователей ВИЧ-инфекции. На самом деле Монтанье говорил несколько иное и, несмотря на весь свой опыт и знания, он в своих выводах об эффекте ADE ошибается. Не существует доказательств того, что эффект ADE был зафиксирован во время клинических испытаний вакцин против COVID-19;

Вердикт: очевидно, что мнение о том, что коронавирус не является опасным заболеванием, и публичные выступления, в которых г-н Шафалинов старательно убеждает в этом зрителей и слушателей, не мешают Владиславу Андреевичу задорого продавать заболевшим COVID-19 места в медицинских стационарах. Факты, на которые опирается Владислав Шафалинов, основываются на неподтвержденных научных теориях, на псевдонаучных и не имеющих ничего общего с действительностью. Наш вердикт – манипуляция.