Манипуляция: в студии Соловьева рассказали, что будет, если немецкие танки заедут на российскую землю

Teiginiai



У коллективного Запада и у Украины “нет никаких тормозов”, поэтому надо отвечать ими любыми возможными средствами. Особенно нельзя допустить повторения Великой Отечественной войны – ведь именно она начнется, если “немецкие танки” заедут на “российскую” землю.



Verdiktas



Слова депутата Гурулева используют историческую ассоциацию с нападением Третьего рейха на СССР, однако в данном случае ситуация иная. “Немецкие танки” пока Украине не поставлены, но даже если это произойдет, Германия не участвует в войне как сторона конфликта. Более того, территории Херсонской и Запорожской областей – это не “российская земля”, а часть международно-признанной территории Украины. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Отрывок из передачи “Вечер с Владимиром Соловьевым” от 15 января 2023 года распространил в Facebook пользователь под ником “Пламен Иванов”, якобы болгарин (судя по именам в небольшом списке друзей и понравившихся страниц). Аккаунт, видимо, можно отнести к ботам, так как там нет личной информации, постятся в основном пророссийские мемы, новости российской пропаганды и издевательства над “Западом”. Публикации на странице ведутся одновременно на болгарском и на русском языках. Мысль про немецкие танки высказал в передаче генерал-лейтенант запаса и депутат российской Госдумы от партии “Единая Россия” Андрей Гурулев.

Слова про “немецкие танки” на российской земле – это манипуляция историческими ассоциациями. Россиян сравнивают с гражданами СССР, которые поднимутся на защиту страны, если “немцы” опять нападут. Эффект усиливается тем, что Гурулев цитирует к патриотическую песню “Священная война” периода так называемой Великой Отечественной войны: “Появление немецких танков на российской территории – краеугольный камень в любой войне. Как только сюда заедет Leopard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет”. К тому же, у аудитории создают ощущение, что страны Запада напрямую воюют на стороне Украины против России. Танки упомянуты в передаче судя по всему из-за того, что ожидается, что во второй половине января Германия примет решение о том, поставлять ли Украине танки Leopard 2. Они производятся в Германии и взяты на вооружение многими армиями Европы (Австрия, Германия, Польша, Нидерланды и др.). Помимо Германии, обсуждают возможность передать Украине танки Leopard 2 также и Польша и Финляндия. Причем, передача Украине вооружения не означает, что Германия или любая другая страна НАТО участвует в войне напрямую. В Украине нет солдат иностранных армий – только Вооруженные силы Украины и входящий в них Иностранный легион.

Основная манипуляция – и одновременно ложь – это слова про “российскую землю”. Гурулев дальше поясняет, что к России относит и Херсонскую, и Запорожскую области, “оккупированные нацистами”. Однако и Херсонская, и Запорожская область находятся внутри международно-признанной государственной границы Украины, любые попытки говорить обратное – фейк. Аннексия Россией Херсонской и Запорожской областей не была никак признана мировым сообществом: 12 октября 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию ES-11/4, осуждающую “референдумы” в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, а также осуждающую попытки аннексировать эти территории Украины. Резолюцию поддержали 143 страны, 5 проголосовали против (Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа), 35 воздержались (включая Китай), 10 стран отсутствовали. Возвращение Украиной себе территорий этих областей абсолютно законно и не является оккупацией. О том, почему Украина – не нацистское государство, DELFI также уже писал.