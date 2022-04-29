Манипуляция: страны Балтии не смогут выжить без газа из России

Тезисы видео:

“Для Прибалтики в Польше пока нет газа. С первого мая между Польшей и Литвой планируют запустить газопровод GIPL, который соединит газопроводные системы стран Прибалтики и Польши. Однако он будет заполнен лишь символическим объемом. Новый газопровод для Варшавы должен стать вариантом “Северного потока”, из Польши в Литву можно будет подавать до 2 млрд кубометров в год.

В апреле в Литве заявили, что отказываются от российского газа и остановили поставки, теперь российский газ может появиться в Литве через Польшу, которая перепродаст ей собственные объемы, выкупленные у “Газпрома”.

В то же время самой Польше газопровод может понадобиться для того, чтобы нарастить импорт сжиженного газа. У страны не хватает мощности терминала в Свиноуйсьце, чтобы через год принимать все контрактные объемы сжиженного газа из Катара и США. Замдиректора НЭП Алексей Гривач (заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности – ред.) отмечает, что “сейчас заполнение GIPL будет крайне затруднено из-за высоких цен на газ в Европе и у самого Газпрома по долгосрочным контрактам”, - заявляют создатели видеосюжета.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет является манипуляцией. Его авторы пытаются убедить зрителей в том, что строительство газопровода GIPL, во-первых, является нецелесообразным, а, во-вторых, якобы должен служить поставкам газа из Польши в Литву, но данный момент Польша не в состоянии поставлять газ в страны Балтии.

Авторы видеосюжета в нескольких случаях сообщают не соответствующую действительно информацию о газопроводе и о задачах, которые решает его строительство. GIPL строился для того, чтобы физически соединить уже интегрированный газовый рынок стран Балтии и Финляндии с остальной частью ЕС и дать балтийским странам дополнительные гарантии независимости от поставок газа из России. По данным Amber Grid, в 2021 году с Клайпедского терминала СПГ было поставлено 16,3 ТВтч газа, или 62% от общего объема закачанного газа для потребителей Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

В начале апреля Литва была одним из первых европейских государств, которые отказались от поставок российского газа. Терминал сжиженного газа в Клайпеде полностью обеспечивает потребности Литвы в голубом топливе. Поэтому информация о том, что Польша может либо намеревается перепродавать Литве российский газ при помощи газопровода GIPL, полностью не соответствует действительности.

Более того, Польша намеревается последовать примеру Литвы. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши объявил, что страна сделает это к концу 2022 года. Подробно о планах Варшавы можно прочитать здесь и здесь.

Именно Литва в мае будет осуществлять поставки газа для Польши через газопровод GIPL, через свой терминал сжиженного газа в Клайпеде. Что бы там не заявляли российские аналитики, но терминал сжиженного газа полностью обеспечен поставками газа на этот год.

Вердикт: создатели видеосюжета манипулируют фактами, чтобы создать у зрителей впечатление, словно страны Балтии и Польша не смогут обойтись без российского газа. Наш вердикт – манипуляция.