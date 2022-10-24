Манипуляция: Россия начала “денацификацию” стран Балтии

Teiginiai

Россия начала денацификацию Прибалтики. МИД РФ обратился к российской Генеральной прокуратуре с просьбой возбудить уголовное дело против Урмаса Рейнсалу, министра иностранных дел Эстонии - он связан с "нацистами", но наказывать надо не его, а всю Прибалтику. Прибалтийские страны – это нацисты и фашисты. В Эстонии правят фашистские партии.

Verdiktas

И сам видеосюжет, и статья, опубликованная на сайте российского информационного портала vz.ru, являются набором штампов кремлевской пропаганды, дезинформации и манипуляции, долгие годы используемых в отношении Латвии, Литвы и Эстонии. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Видеосюжет является пересказом статьи "Россия должна подтолкнуть Прибалтику к денацификации", которую опубликовал российский информационный портал vz.ru. Само название видеосюжета "Вот это поворот! 13 минут назад Россия начала денацификацию Прибалтики. Роковой час пробил!" является манипуляцией, так как утверждает, что Российская Федерация якобы уже приступила к "денацификации" стран Балтии, хотя, во-первых, никаких нацистов и фашистов в Литве, Латвии, Эстонии нет. Во-вторых, и видео, и статья - очередная попытка российской стороны навязать миру свое искаженное видение истории. В третьих, термином “денацификация” Кремль обозначает фактически полномасштабные боевые действия и военное вторжение, как это имело место в случае развязанной Российской Федерацией войны против Украины.

Подробно прочитать о том, каким образом Российская Федерация и ее глава, Владимир Путин, манипулируют историей, можно узнать здесь. О том, как российские СМИ, чиновники и пророссийские блогеры пытаются навязать свою точку зрения о странах Балтии всему миру, можно прочитать здесь.

В отличии от того нарратива, что продвигает Кремль, в Литве у всех жителей без исключения есть неограниченный доступ к информационным изданиям на русском языке, которые не контролируются Российской Федерацией. В стране действуют школы с русским языком обучения, в которых обучается около 12 тыс. учащихся. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями.

Информация, которую о других странах Балтии распространяют российские источники информации также, как и в случае с Литвой, не соответствует действительности. Об этом можно прочитать здесь, здесь и здесь. Урмас Рейнсалу в самом деле во время своей политической карьеры сделал несколько заявлений, которые, однако, не дают никакого повода обвинить его в том, что он каким-либо образом симпатизирует нацистам либо фашистам. Более того, политик является членом консервативной партии, которая выступает за традиционные ценности. С тем, как сам Урмас Рейнсалу прокомментировал заявления Марии Захаровой и позицию российского МИДа, можно ознакомиться здесь.