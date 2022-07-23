Тезисы видео:

В Литве опасаются того, что Россия может отменить свое признание независимости Литвы и потребовать вернуть Клайпеду. Россия после Второй мировой войны отошла Калининградская область, затем СССР передал Мемельский край – Литве. Восточная Пруссия должна была целиком входить в состав СССР на правах ее субъекта, но Иосиф Сталин решил сделать подарок Литве и Польше и передал часть Восточной Пруссии – Литве и Польше. Литва должна отменить свое признание Литвы.

Комментарий DELFI:

Российские политики, блогеры и СМИ довольно часто высказываются о том, что Иосиф Сталин, после окончания Второй мировой войны принял решение подарить Литве – Клайпеду. Ранее, мы уже неоднократно рассказывали о том, почему подобные высказывания являются ничем иным как мистификациями.

Вкратце:

Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.

Вигантас Варейкис, историк Клайпедского университета утверждает, что упомянутый выше документ 1948 года - "Подарок Сталина" Литве - также является искажением исторических фактов. Согласно комментарию Рубена Букавицкаса, историка и доктора наук, российские историки путают года. “Что касается “закона” 1948 года и правовых преобразований в стране, то я не нашел ни одного такого закона, ни одной ссылки на такой документ. Все правовые акты Литовской ССР относятся только к 28 января 1945 г. Вероятно, 1948 г. перепутали с 1945 г.”.

С нашим текстом, в котором мы объясняем, почему когда российские политики, говорят о том, что Россия может отменить признание независимости Литвы – это на самом деле – ложь, можно ознакомиться здесь.

Историческая справка:

1 марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. 6 сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года.

Аудронюс Ажубалис бывший глава министерства иностранных дел Литвы: “Было подписано, произошел обмен ратификационными документами (ДОГОВОР об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.), зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия признала нас историческим государством”.

Вердикт:

Авторы видеосюжета манипулируют фактами, всячески пытаясь оправдать агрессивные намерения Кремля и переписать историческую реальность. Наш вердикт – манипуляция.