

Тезисы видео:

Леон Вайнстайн в своем видео цитирует заявления германского юриста Райнера Фуэльмиха (Reiner Fuellmich):

* В Европе инициирован крупнейший иск к ВОЗ и Всемирному Экономическому Форму в Давосе под названием "Нюрнберг 2.0" за преступления против человечества;

* Вакцины от коронавируса не имеют ничего общего с вакцинами - они являются средством для генетических экспериментов;

* Вакцины от коронавируса нарушают 32 статью Женевской Конференции от 1949 года, согласно которой медицинские или научные эксперименты, которые не являются необходимыми для лечения человека, запрещены. Согласно статье 147, проведение биологических экспериментов на людях является серьезным нарушением конвенции;

* Вакцина нарушает все десять Нюрнбергских кодексов.

Манипуляция: против ВОЗ подан судебный иск за преступления против человечества © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Видео, в котором Вайнстайн сообщает об иске, появилось в конце декабря прошлого года и было распространено пользователями социальных сетей.

Информация о том, что Верховный суд Канады принял к рассмотрению дело о преступлениях против человечества, представленная доктором Райнером Фюльмихом, Р.Ф. Кеннеди-младшим и Далорес Кэхилл, изначально появилась в мае 2021 года. Эту информацию детально проверили наши коллеги из международного новостного агентства AFP.

Приводим несколько цитат из их материала: "исковое заявление ясно указывает на то, что оно было подано в Высший суд Онтарио, провинциальный судебный орган, который не является Верховным судом Канады. Верховный суд Канады, с которым связалось агентство AFP, подтвердил, что такого дела на его рассмотрении нет. "После проведения некоторых проверок я могу подтвердить, что такого дела в Верховном суде Канады не существует, и что суд не принимал никакого решения по этому поводу", - сказал AFP представитель судебного органа, расположенного в Оттаве. Высший суд Онтарио подтвердил AFP, что дело было прекращено в соответствии с пунктом 2.1 Правил гражданского судопроизводства, которое гласит, что "суд может по собственной инициативе приостановить или прекратить разбирательство, если оно на первый взгляд кажется легкомысленным или сутяжническим, или иным образом является злоупотреблением процессом суда".

Вакцинирование от коронавируса ни Нюрнбергский кодекс, ни Женевскую конвенцию не нарушает, так как оно проводится по согласию людей. Даже если правительства отдельных стран примут законы об обязательном вакцинировании, ничьи права нарушены не будут (не более чем при вакцинировании от туберкулеза, полиомиелита или ветряной оспы), так как вакцины не являются экспериментальными, прошли соответствующие испытания и призваны защитить от болезни, а не навредить. Также подробнее о том, почему вакцинирование от коронавируса не нарушает принципов Нюрнбергского кодекса, можно узнать здесь. Вакцины от коронавируса не являются экспериментальными, они прошли проверку соответствующих органов, которые отвечают за безопасность применения медицинских препаратов как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне.

Доктор Джулиан Шизер, специальный советник по этике и правам человека Британской медицинской ассоциации, в интервью нашим коллегам из издания Full Fact отметил, что “проводить связь между окончательным распространением этих вакцин и тем, что делали нацистские врачи, - это моральный гротеск”.

Клаус Шваб, основатель международного экономического форма в Давосе, и сам форум практически с самого начала являются одной из излюбленных тем конспирологов. О том, что у нет никаких доказательств мирового заговора бизнесменов, олигархов, теневого правительства и так далее, писали и мы, и наши зарубежные коллеги.

Вердикт: манипуляция и ложь.