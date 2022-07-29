Манипуляция: “Прибалтийские тигры” подвели себя к экономическому краху

Тезисы видео:

Страны Балтии скатываются в глубокую рецессию. Советский Союз был мировой державой, а балтийские республики - его богатой витриной. Прибалтов в России любили, сюсюкали с их интеллигенцией. Европа заставила Литву закрыть Игналинскую АЭС, разрушить промышленное производство и уничтожить науку. Люди в Прибалтике сочинили лживую историю про советскую оккупацию, практически запретили русский язык. Литва, Латвия и Эстония превратились в страны третьего мира. Прибалтика давно живет гораздо хуже, чем Россия.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет, который появился изначально на канале “R G D NEWs – Новости, факты, события”, а затем распространился в социальных сетях представляет собой слепок нелепых мифов и пропагандистских клише, которые о странах Балтии, как-только они получили независимость, начали распространять российские СМИ, политики и пропагандисты.

Во-первых, хотя в Литве на самом деле высокая инфляция, вопреки желаниям создателей ролика экономического краха в стране произошло и не произойдет. Еврокомиссия прогнозирует, что в 2023 г. инфляция в Литве сократится до 5.1 проц., но экономист Жигимантас Маурицас утверждает, что в следующем году инфляция в стране будет меньше 5,1% и меньше средней по ЕС. Более того, как член Европейского Содружества Литва получит для оживления экономики 1,7 млрд евро.

Насколько в Советском Союзе любили жителей стран Балтии вообще и Литвы в частности говорят десятки тысяч депортированных в глубь СССР и репрессированных жителей этой балтийской страны. Согласно одним данным, из Литвы было депортировано более 130 тыс. человек, согласно другим - либо 155 796 тысяч человек, либо 300 тысяч человек (включая более 20 тысяч казненных и отправленных в лагеря участников антикоммунистического партизанского движения, действовавшего с 1944 года до второй половины 1950-х годов – ред.).

О том, почему Литва приняла решение закрыть атомную станцию в Игналине, подробно можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: на станции использовались реакторы типа РБМК, такие же как на АЭС в Чернобыле, на которой произошла катастрофа. Атомные станции в Европе, на которых действовали реакторы такого типа, были закрыты из соображений безопасности.

Как бы российские СМИ, политики и блогеры не пытались оправдать действия СССР, но Литва была оккупирована и аннексирована Советским Союзом. Подробно об этом периоде литовской истории можно узнать здесь. Вхождение балтийских государств в состав СССР не было признано США, Ватиканом и рядом других стран.

Русский язык в Литве, в Латвии и Эстонии не запрещен. Лучше всего это подкрепляют данные о том, что в Литве русскоязычные школы в 2021 году насчитывали 12 552 тыс. учащихся. На сегодняшний день в стране действует 46 школ с польским языком обучения и 27 школ с русским языком обучения.

Автор лжет, когда говорит о том, что страны Балтии живут хуже, чем Россия. Средняя зарплата в Литве до уплаты налогов – 1 679 евро, после уплаты – 1 059 евро. Минимальная зарплата в Литве до уплаты налогов – 730 евро, после – 518 евро. В России, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России до уплаты налогов – 1023 евро, минимальная до налогов – 260 евро. Подчеркиваем, что данные по РФ мы приводим до уплаты налогов, «на руки» люди получают значительно меньше.

Вердикт:

Видеосюжет представляет собой набор недостоверных исторических фактов и событий о Литве, которые используются российскими пропагандистами в попытке навязать точку зрения Кремля на исторические события и оправдать действия России по аннексии Литвы в 1940, 1944 – 1988 годах, депортации и репрессиям литовских граждан. Наш вердикт – манипуляция и фейк.