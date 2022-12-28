Манипуляция: “Польша и Литва – призраки грядущей войны”

Teiginiai



Петкус: „три английских буквы уже по законодательству втянуты в надписи в паспортах. Теперь они требуют, чтобы эти буквы присутствовали в надписях на улицах, и третий шаг - втянуть эти польско-английские буквы в литовский алфавит. То есть они уничтожают нацию через суверенитет народа. Они (англичане) хотят продать Литву Польше, при таком понимании, что литовская элита станет польской шляхтой. Таким образом Польша поглотит Литву и сможет атаковать Беларусь и Россию. Мы должны вспомнить Пилсудского как объединителя польских земель. У Качиньского тот же гонор, что и у Пилсудского”.

Артамонов: Польша стремится к возрождению польско-литовского княжества, воссозданию “Восточных кресов” как провинции Великой Польши. Для поляков главное - захват территорий, если Польша хочет забрать Вильно и земли Украины, то пусть отдаст Германии земли, которые получила после Второй мировой войны. Два батальона поляков были уничтожены в Украине, на их униформах были шевроны наемников, было уничтожено 800 польских военнослужащих. Украинский язык – это диалект польского языка. По своей Конституции поляки должны вернуть территории Львова и Чернигова.

Verdiktas



Товарищ Айнис Петкус и товарищ Артамонов передергивают факты, распространяют откровенно фальшивую информацию, выдают собственные фантазии и фантазии прокремлевских политтехнологов за правду и строят далекие от действительности конспирологические теории. Наш вердикт – фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы: никто не пытается "втянуть" в литовский алфавит нелитовские буквы, будь то w, q, x или любые другие. В январе 2022 года, после тридцати лет дискуссий, наконец был принят Закон о написании имен и фамилий в документах, который разрешил написание нелитовских (то есть не принадлежащих к литовскому языку или алфавиту) имен и фамилий буквами латинского алфавита (хотя и без нелитовских диакритических знаков). К этому стремились не только поляки из Литвы, но и многие литовские женщины, вышедшие замуж за иностранцев. Просто записывание нелитовских имен и фамилий только литовскими буквами и только по произношению – как это было до этого года – создавало массу практических проблем, не говоря уже о том, что отнимало у этих людей значительную часть национальной идентичности, отнимало право на имя, право на фамилию. Литва просто-напросто нормализовала свои отношения с многими этническими группами, вернула им "долг" из сферы прав человека. И литовский язык не умер, и Литва не стала из-за этого Польшей. Что касается названий улиц – польские, русские и другие буквы уже давно используются в неофициальных названиях, а официальные названия по закону могут быть только на литовском языке и никаких изменений не планируется. Также в названиях иностранных компаний и в товарных знаках всегда присутствовали и присутствуют нелитовские буквы. В результате Литва не стала ни Польшей, ни Великобританией.

Нериюс Малюкявичюс, политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук:

Все это мы уже проходили и не раз. Вся эта беседа — это очередной фрагмент старой стратегии – сталкивать лбами литовцев и поляков при помощи “экспертов” из России по национальных меньшинствам в Литве. Весь этот контент затем распространяется в социальных сетях, чтобы вызвать как можно более острую реакцию в обществе.

Виктор Денисенко, эксперт по вопросам коммуникации и пропаганды, доктор социальных наук:

комментарий об “английских буквах” в литовском алфавите – манипуляция, это более чем очевидно, тем более что господин Петкус пытается в этом найти сигналы, что Литву “продадут” Польше, и сделают это англичане. С одной стороны, комментарий Петкуса – смешной и несуразный, с другой стороны, если мы говорим о пропаганде, он явно целится в страхи и фобии части литовского общества. Пропаганда именно так и действует - бьет по чувствительным точкам общества. В самой Литве было немало дискуссий по поводу Закона о написании имен и фамилий в документах, который разрешил написание нелитовских имен и фамилий буквами латинского алфавита. Решение было узаконено, ничего плохого ни с Литвой, ни с литовским языком из-за этих изменений не случилось и не случится.

Кремлевские фабрики троллей, нарратив которых охотно повторяет Айнис Петкус, с завидной постоянностью распространяют материалы о том, что страны Балтии, Польша, Украина находятся то ли под британским, то ли под американским контролем. Мы и наши коллеги подготовили ряд материалов, которые от “а” до “я” показывают и рассказывают, почему появляются такие обвинения и с какой целью их распространяют пророссийские блогеры и СМИ.

Литва и Польша не являются ни прямыми, ни криптоколониями США либо Великобритании. И Польша, и Литва являются членами Европейского Союза и Североатлантического Альянса, обе страны также подписали Хельсинкские соглашения (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе – ред.), придерживаются принципов нерушимости границ, не выдвигают никаких территориальных претензий. А вот Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров, развязав войну против Украины. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

Идеи о том, что Великобритания может “продать” Литву Польше, и та таким образом восстановит Великое княжество Литовское, Великую Польшу, захватит часть территории Беларуси, Украины и пойдет войной на Россию, мы относим к категории забавной конспирологии, созданной прокремлевскими политтехнологами. О фейках о том, что Варшава планирует захватить Литву, Беларусь и Украину, можно прочитать здесь, здесь и здесь. Враньем являются и «доказательства» того, что регулярная армия Польши принимает участие в военных действиях в Украине под прикрытием легенды наемников. Фейк об уничтоженных батальонах польских войск в Украине кочует под разными названиями в интернете по крайней мере с весны. Фейком является и информация о том, что солдаты НАТО принимают участия в военных действиях в Украине. Полной дезинформацией является и то, что Конституция Польши в какой-либо форме призывает либо обязывает Варшаву развязать войну и захватить части территорий Литвы, Беларуси и Украины (с Конституцией Польши можно ознакомиться здесь). Неправдой является и то, что украинский язык якобы является диалектом польского языка.