Манипуляция: Польша готовится аннексировать Украину

Тезисы видео:

1) События 22 мая, которые произошли в Киеве, вполне могут быть уподоблены событиям 1569 года, когда в польском Люблине была заключена уния-договор союзного государства – Польши и Литвы, которая положила начало польскому владычеству над украинскими землями, продолжавшимся до окончательного краха польского имперского проекта в 18 веке;

2) Киевская Уния 2022 года представляет процесс получения Польшей власти на украинских землях и восстановления имперского характера польской государственности;

3) Зеленский анонсировал законопроект о специальном статусе польских граждан в Украине. Например, польская полиция сможет исполнять свои функции на территории Украины. Кто-то уже сравнил новый статус поляков в Украине со статусом “осадников” польских ветеранов, которые получали земли и осуществляли некоторые полицейские функции на территории западной Украины и Беларуси в 1920–1930 годах. Именно протест против злоупотреблений “осадников” и был некоторым оправданием Волынской резни;

4) Поляки остались без танков, так как поставили все свои танки Украине, а Германия «Леопарды» не дает;

5) Возможность ввода на территорию западной Украины польских войск, миротворческого контингента обсуждается уже около двух месяцев. По прогнозам аналитиков, операция планировалась на двадцатые числа мая;

Мы сохранили оригинальный текст видеосюжета.

Комментарий Delfi.ru

Создатели видеосюжета “вдохновляются” визитом президента Польши Анджея Дуды в Украину и его встречей с лидером Украины Владимиром Зеленским. Зеленский после встречи с Дудой в Киеве 22 мая анонсировал подготовку законопроекта о расширении возможностей для граждан Польши в Украине. По словам президента Украины, закон будет являться аналогом закона, который приняли в Польше о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии Российской Федерации против Украины. Однако пока что о каких-то конкретных положениях украинского законопроекта говорить рано, так как он все еще разрабатывается украинским Министерством иностранных дел.

Что бы там не утверждали российские и пророссийские средства массовой информации, закон, который анонсировал Зеленский ником образом не является аналогом Люблинской унии 1562. О том, на каких принципах и почему создавалась Люблинская уния, можно узнать здесь и здесь. Закон, анонсированный Зеленским, не запускает процесса возвращения Польшей власти на территориях Украины.

Заявления о том, что граждане Польши в Украине смогут работать судьями, служить в армии и спецслужбах, будут допущены к государственной тайне - мистификация и выдумка. Дезинформацией является и заявление о том, что польская полиция сможет исполнять свои функции на территории Украины. С подробным разбором фейка о том, что Зеленский намерен легализовать “захват Украины поляками”, можно ознакомиться здесь (разбор подготовили наши коллеги из издания stopfake.org).

Попытки эскалации тематики событий в Волыне во время Второй мировой войны являются попыткой спровоцировать этнические конфликты между поляками и украинцами. О том, почему в российских СМИ и в материалах пророссийских блогеров стали появляться материалы о Волынской резне, можно прочитать здесь, в материале, подготовленном euvsdisinfo.eu. “Осадники (бывшие военные, ветераны, которые в награду за службу получили земельные наделы – Ред.)” – их появление в 1920 – 30 годах в Украине, ровно как и прав, которыми они пользовались, не имеют ничего общего с тем статусом, которым пользуются украинцы в Польше и который получат поляки в Украине. Кстати, практически все “осадники” после того, как СССР напал на Польшу в 1939 году и захватил часть польской территории, были депортированы либо в Сибирь, либо в советские Среднеазиатские республики. Согласно польским источникам, количество военных, получивших наделы, не превышало 10 тысяч человек.

Хотя Польша передала Украине, по разным оценкам, от 236 до 250 танков Т-72, бронетанковые силы Польши без танков не остались. На данный момент на вооружении польской армии находится порядка 250 танков Leopard II в модификациях A4, A5 и 2PL. Примерно столько же в армии Польши в строю постсоветских танков Т-91 “Твердый”, то есть общее количество танков в польской армии - минимум 500. Помимо этого Польша подписала контракт на покупку 250 американских “Абрамсов”.

В российских средствах массовой информации и сообщениях пророссийских блогеров периодически появляются сообщения о том, что Польша готова ввести свои вооруженные силы (либо как оккупационные, либо как миротворческие) на территорию Украины. И мы, и наши коллеги неоднократно опровергали подобные мистификации и дезинформацию.

Вердикт:

Авторы видеосюжета перевирают либо “креативно” используют факты для того, чтобы придать совершенно противоположное значение происходящим событиям и войне, развязанной Российской Федерацией против Украины. Наш вердикт – фейк и манипуляция.