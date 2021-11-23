Манипуляция от Никиты Михалкова: предупреждает о чипировании населения Земли

Тезисы видео:

1) “Good club” (Хороший клуб – ред.) – миллиардеры, объединившиеся в этот клуб, замышляют недоброе, по отношению к населению Земли. В частности, Клуб намеревается решить проблему перенаселения планеты;

2) Планы Билла Гейтса доказывает его выступление на конференции TED 2010 (2010 / 02 / 18), в котором он доказывает, что надо добиться сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Например, при помощи сокращения населения планеты при помощи прививок;

3) Шива Айядурай – индийско-американский биолог и инженер утверждает, что Билл Гейтс вступил в сговор с представителями международных элит, для того чтобы принудительно вакцинировать население бедных стран;

4) "Это не прививка – это чипирование", – говорит Никита Михалков. Михалков ссылается на заявку на патент под номером WO/2020/060606, который подала компания Microsoft и который называется – система криптовалюты, использующей данный активности тела. По мнению режиссера совпадение не случайно, во-первых это означает число Зверя (666 – ред.), во-вторых в тело человека будет вживлен – чип, который будет контролировать активность организма для производства криптовалюты. Михалков в дальнейшем сообщает, что те кто не согласятся вживить себе чип, будут ограничены в правах и в результате произойдет разделение человечества на касты. Человечеству пытаются навязать цифровую зависимость;

Манипуляция: Никита Михалков предупреждает о чипизации населения Земли © Ekrano nuotr.

5) Михалков демонстрирует вырванные из контекста фрагменты выступления Германа Грефа, президента и председателя правления Сбербанка России, записанные во время одного из выступлений последнего делает самостоятельный вывод “семь миллиардов людей будут отсеяны”.

Комментарий DELFI:

Вот что говорят наши коллеги из издания VoxUkraine, которые проверили конспирологическую теорию о "Good club": встреча самых богатых людей Good Club была действительно созвана Биллом Гейтсом, Баффетом и Рокфеллером, однако она никак не связана с COVID-19. Саммит был направлен, прежде всего, на решение проблем, касающихся спада мировой экономики и многочисленных кризисов в области здравоохранения и окружающей среды. Эксперты в области благотворительности отметили, что из-за того, что встречи клуба не были открытыми, это вызвало появление конспирологических теорий вокруг Good Club.

Злодейские планы Билла Гейтса, его жены Мелинды и мирового правительства (доказательств существования которого не существует – Ред.), по мнению Михалкова, доказывает выступление Гейтса на платформе TED Talks. Во время своего выступления Гейтс на самом деле рассуждает о том, что надо сократить глобальные выбросы углекислого газа, причем об уничтожении семи миллиардов людей речь не идет.

Выступление Билла Гейтса на конференции TED 2010 года посвящалось окружающей среде и выбросам углекислого газа, в связи с чем Гейтс рассматривал некоторые варианты сокращения выбросов CO₂ в атмосферу. Среди них – замедление роста популяции. Гейтс тогда сообщил, что спасение жизней детей может помочь замедлить рост населения. Филантроп подчеркнул, что главная цель вакцинации заключается именно в снижении детской смертности в развивающихся странах, что, по мнению миллиардера, может замедлить рост населения на 10-15%. Никаких заявлений о намерении “насильно сокращать” численность населения Гейтс не делал – о таком фейке уже писали наши коллеги из издания stopfake.org. Сам Гейтс в одном из своих недавних интервью упоминал, что он знает о существовании теорий в которых ему приписываются зловещие планы, в том числе и участие в создании коронавирусной инфекции и что эти теории немало его беспокоят.

Слова Михалкова о том, что часть населения Земли будет отсеяна, уничтожена, превращена в зависимых от компьютеров людей и так далее, свидетельствует о том, что режиссер верит в так называемую теорию “Золотого миллиарда”. О том, почему теория ложная, мы, например, писали здесь;

Господин Шива Айядурай, видеофрагмент выступления которого появляется в выпуске Бесогоная является известным сторонником конспирологических теорий. Прочитать о знатоке “злодейских планах” Билла Гейтса можно, например здесь. Герман Греф, глава Сбербанка России как и Билл Гейтс, часто становится действующим лицом разнообразных конспирологических теорий.

Вот, что Герман Греф сказал о своем выступлении на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2012 году: “Честно говоря, когда я узнал, какие глубокие выводы сделали некоторые интернет-мыслители из моих шуток во время нашей сессии, я от души посмеялся. Неужели умному человеку может быть не понятно, что роль модератора предполагает провокационные реплики, которые подогревают дискуссию? Ребята, ну нужно ведь обладать хоть каплей чувства юмора!”, — прокомментировал Греф дискуссию в блогосфере. Очевидно, что с чувством юмора у Никиты Михалкова – плохо.

К вопросу о номера патента Билла Гейтса: согласно информации Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), серийный номер патентной заявки присваивается автоматически без всякого вмешательства человека. Случайное число, попросту говоря. Одним из первых, кто озвучил фейк о патенте 060606, был российский режиссер Никита Михалков, об этом мы писали здесь;

Панические и тревожные предупреждения о том, что в результате вакцинирования создатели вакцины смогут получить патент или выдвинуть заявку на получение патента на человека, привитого вакциной, либо превратить такого человека в киборга являются манипуляцией, и попыткой сыграть на страхах особо впечатлительных людей. Во-первых, патентовать разумное живое существо противозаконно во многих странах мира, во-вторых, нет никакой доказательной базы, в-третьих, закона, который якобы регламентирует подобную практику, не существует, он является выдумкой конспирологов.

Вердикт: Американский миллиардер Билл Гейтс, для людей, которые верят в конспирологические теории – человек, воплощает собой вселенское зло. На самом же деле, никаких фактов, которые хоть как могли доказать вину Билла Гейтса либо его участие в тех или иных событиях нет. Есть домыслы, предположения, множество фальсифицированных документов, манипуляций фактами, как это имеет место в фильме Никиты Михалкова – доказательств нет. Маститый российский кинорежиссер Никита Михалков в очередном выпуске Бесогона, в очередной раз – манипулировал фактами, чтобы доказать недоказуемое. Поэтому наш вердикт – манипуляция.