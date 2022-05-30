Манипуляция: нужно добровольно воссоздать Советский Союз и присоединить к нему страны Балтии

Тезисы:

1) Война — это вооруженное действие между теми, кто проживает внутри государства и между напавшими извне. В нашем случае государство границ не меняло и потому то, что происходит сейчас в Украине, нельзя назвать войной. Происходит защита государственного права внутри государства. В данном контексте действия можно назвать только операцией.

2) Государство есть совокупность имущества;

3) На мой взгляд, сейчас самое безопасное действие – это добровольно воссоздать Советский Союз и то правовое поле, которое было утрачено в 1991 году (25.40 минута сюжета) и делать, на мой взгляд, это надо очень быстро. Запущен процесс отъема от граждан имущества, что определяется термином гражданство, а также запущен процесс смены собственника у остальных социалистических стран Варшавского договора. На мой взгляд, быстро (32.37 минута сюжета) надо соображать народу стран Варшавского договора, и если ваши правители будут по-прежнему тянуть одеяло в свои закрома, карманы и смотреть со стороны своего личного интереса, то расплачиваться будет народ. Вы находитесь на кону, вас распределят и посчитают. Ваше положение только ухудшиться. Вы сами можете осуществить переход и с помощью той части вашего народа, которая сведущая в правах, переход может случиться более-менее гладко. Если кому-то кажется, что Владимир Владимирович определяет действия по своему желанию, то это не так. Действия продиктованы необходимостью и в тяжбе активно участвую все большие игроки;

4) Литва, Латвия, Эстония, Молдова и Украина, правительства этих республик пошли на поводу международного сообщества, нарушили законы государства, поменяли социализм на капитализм;

(Мы постарались сохранить оригинальный текст видеосюжета – Ред.)

Комментарий Delfi.ru:

Автор видеосюжета ошибается в определении термина “война”. Согласно одним источникам, война это “в общепринятом смысле, конфликт между политическими группами, включающий боевые действия значительной продолжительности и масштаба. Вооруженные конфликты сильных государств с изолированными и слабыми народами обычно называют умиротворением, военными экспедициями или исследованиями; с малыми государствами они называются интервенциями или репрессиями; а с внутренними группами – восстаниями или мятежами. Такие инциденты, если сопротивление достаточно сильное или длительное, могут достигать масштабов, дающих право на название “война”. Согласно другим источникам, война это – интенсивный вооруженный конфликт между государствами, правительствами, обществами или военизированными группами, такими как наемники, повстанцы и ополченцы. Она обычно характеризуется крайним насилием, агрессией, разрушениями и смертностью с использованием регулярных или нерегулярных вооруженных сил.

Международный Суд ООН 16 марта 2022 года призвал Россию приостановить военные действия в Украине (а не спецоперацию – ред.), начатые 24 февраля 2022 года.

Автор видеосюжета крайне “креативно” интерпретирует значение термина «государство». На самом же деле в мировой практике сформировались и используются следующие значения термина “государство”. Согласно одним источникам, государство - это политическая организация общества, или политическое тело, или, в более узком смысле, институты власти. Государство – это форма человеческой ассоциации, отличающаяся от других социальных групп своей целью – установлением порядка и безопасности; своими методами - законами и их исполнением; своей территорией - областью юрисдикции или географическими границами; и, наконец, своим суверенитетом. В самом широком смысле государство состоит из соглашения между людьми о средствах разрешения споров в форме законов. Согласно другим, государство – это централизованная политическая организация, которая устанавливает и обеспечивает соблюдение правил для населения на определенной территории.

Призыв к “добровольному” восстановлению Советского Союза и повторному вхождению в состав этого государства, по нашему мнению, призвать граждан к свержению государственного строя, и правительства Литвы (Латвии, Эстонии, Молдавии и Украины) - к выходу из состава Европейского Союза.

Однако акт Конституции Литвы, принятый в июне 1992 года, сообщает прямо и ясно:

“1. Развивать взаимовыгодные отношения с каждой из стран, ранее входивших в состав СССР, но никогда не вступать ни в какие новые политические, военные, экономические или иные союзы или содружества государств на базе бывшего СССР.

2. Деятельность, направленная на включение Литовского государства в указанные в статье 1 настоящего Конституционного закона союзы или содружества государств, рассматривается как враждебная независимости Литвы и наказывается в соответствии с законом.

3. На территории Литовской Республики не должно быть военных баз и воинских частей России, Содружества Независимых Государств или государств, входящих в него”.

Статья 114. 24 главы Уголовного Кодекса Литвы гласит: “Те, кто публично подстрекал к нарушению суверенитета Литовской Республики путем насилия, т.е. к отмене ее независимости, отделению части ее территории, свержению законного правительства, созданию вооруженных групп для этих целей или совершению других преступлений против Литовского государства, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет”.

И Литва, и Латвия, и Эстония, и Украина после распада Советского Союза восстановили свою независимость, которую потеряли в результате оккупации войсками Красной Армии в 1939 году.

Наши коллеги из euvsdisinfo.eu подготовили большой материал о попытках Российской Федерации дезинформировать мировое сообщество о войне в Украине. Цитируем один из фрагментов материала: Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

Вердикт:

Автор видеосюжета манипулирует своими зрителями, пытается доказать обоснованность и справедливость войны, которую Российская Федерация развязала против Украины, фактически призывает к свержению государственного строя в находящихся в российской зоне влияния по мнению автора странах – Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Украине – и присоединения их к вновь воссозданному СССР. Наш вердикт – манипуляция и фейк. Анализ страницы в литовско-русскоязычном сегменте социальной сети, на которой появилось это видео, указывает на аномальное для этой страницы количество просмотров, которое приходится на видеосюжеты, опубликованные в последние десять дней мая. Это позволяет выдвинуть предположение о возможном вмешательстве для их увеличения со стороны третьих сил.