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Пользователи социальных сетей активно обсуждают видео, в котором актеры в шуточной форме пытаются доказать, что войну, которую против Украины развязала Российская Федерация, спровоцировал Североатлантический Альянс. Объясняем, почему актеры ошибаются и в результате распространяют ложную информацию.
Манипуляция: нападение России на Украину спровоцировало НАТО
Манипуляция: нападение России на Украину спровоцировало НАТО
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

Записанное в шуточной форме видео доказывает, что во вторжении в Украину и агрессии против этой страны вина лежит не на российской стороне, а на НАТО, которое спровоцировало боевые действия.

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Комментарий Delfi.ru:

Первыми боевые действия начала Россия, вооруженные силы которой утром 24 февраля вторглись на территорию Украины и нанесли по ней ряд ракетных, бомбовых и авиационных ударов. Прочитать об этом можно здесь. Также напоминаем, что Донецкая и Луганская народные республики появились в результате действий сепаратистов в 2014 году, за которыми стояла Москва. Прочитать об этом можно здесь и здесь.

То, что Российская Федерация начала вооруженную агрессию против Украины, признает Генеральная Ассамблея ООН:

Резолюция "Агрессия против Украины", соавторами которой выступили 96 стран мира, требует, чтобы “Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах”; “немедленно прекратила применение силы против Украины и воздерживалась от любой дальнейшей противоправной угрозы силой или ее применения против любого государства-члена ООН”, а также “немедленно и безоговорочно отменила свое решение по статусу отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”.

Резолюцию „Агрессия против Украины” в Генеральной Ассамблее ООН поддержала 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – были против.

О том, что практически все сообщения о обстрелах территории ДНР и ЛНР со стороны Украины оказались ложными или на самом деле организованными самими сепаратистами либо российскими средствами массовой информации, подробно можно прочитать здесь. А, следовательно предлоги для нападения на Украину являются выдуманными.

Вердикт:

Шуточное видео убеждает, что вторжение России в Украину было спровоцировано НАТО. Это не так. Мы считаем, что цель этого видео - представить события в Украине в искаженном виде, убедить, что все происходящее - шутка. Напоминаем, на данный момент в результате агрессии со стороны РФ из Украины было вынуждено уехать около миллиона беженцев. Их количество увеличивается.

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