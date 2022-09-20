Teiginiai

Переброска трех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" привела в ужас всю Прибалтику и Польшу. Об этом рассказали военные эксперты. Литва, Латвия и Эстония сомневаются, что США придут им на помощь.

Verdiktas

МИГ-31 действительно были замечены в воздушном пространстве Калининграда. Воздушные машины этого типа действительно могут переносить ракеты "Кинжал". Неправда то, что появление трех истребителей-перехватчиков вызвало панику в странах Балтии и Польше. Неправда, что Литва, Латвия и Эстония сомневаются в том, что США придут им на помощь в случае агрессии со стороны Российской Федерации. Наш вердикт – недостоверная информация и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы появление истребителей-перехватчиков МИГ-31, вооруженных "Кинжалами" в Калининграде, прокомментировал следующим образом: "Думаю, что нам не стоит слишком беспокоиться о местонахождении тех или иных ракет. Тем более, что арсеналы, находящиеся в Калининграде, активно использовались в войне против Украины, и это их значительно опустошило. Эти ракеты никак не меняют ситуацию".

Упоминаний о МИГ-31 с "Кинжалами" на борту в Литве было несколько, однако все эти сообщения объединяет одно – отсутствие паники и то, что на них никто не обратил внимания. Не наблюдается паники и в Латвии. Небольшое сообщение, точнее даже заметка о появлении МИГ-31 в Калининграде, имеется на сайте объединенного новостного портала Латвийского радио и телевидения. Другие порталы, насколько нам удалось установить, проигнорировали эту новость, которая, если верить авторам видеосюжета, должна была устрашить и запугать жителей Латвии. Нет паники и в Эстонии, информационные порталы которой коротко отметили появление МИГ-31 в Калининграде.

Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония и Польша не сомневаются в том, что США в случае необходимости выполнят свои обязательства согласно пятой статье устава НАТО. Более того, сами США неоднократно, в том числе и в нынешнем году, заявляли о своей приверженности принципам коллективной обороны стран, входящих в Североатлантический Альянс. Джо Байден, президент США, например, заявил об этом в конце июня.