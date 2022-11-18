Манипуляция: Латвия прекратит существование через 20 лет

Teiginiai



В видео описываются демографические проблемы Латвии и со ссылкой на неназванных экспертов утверждается, что с теперешними темпами депопуляции Латвия прекратит свое существование максимум через 20 лет. Утверждается, что русские жители страны могут ускорить этот процесс. При этом ставятся под сомнение официальные статистические данные о том, что населения в стране не 1,8 млн человек, а гораздо меньше. Это объясняется трудовой миграцией, поскольку многие латвийцы живут на две страны. В видео упоминается также, что недавно Вильнюс обошел Ригу по числу населения, став самым большим городом в странах Балтии.



Verdiktas



Данное видео представляет собой манипуляцию цифрами, основанной на реальных демографических проблемах Латвии. Пророссийские пропагандисты пытаются манипулировать цифрами, относящимися к выводу российских войск, миграции, а также этническому составу Латвии. При этом используется фейк о готовности латвийских русских покинуть страну и разновидность кремлевского пропагандистского нарратива о Латвии как о несостоявшемся государстве. Наш вердикт – манипуляция и частичная ложь!



Melo detektoriaus komentaras



Данное видео основывается на манипуляциях цифрами. Действительно, в конце советской оккупации население Латвии приближалось к 2,7 млн человек. Однако стоит напомнить, что Латвия была на тот момент одной из самых густо милитаризированной территорий не только в Советском Союзе, но и в мире. При этом только в двух из 26 тогдашних районов Латвии не базировалась советская армия, а Рига была центром Прибалтийского военного округа. Существуют разные оценки количества советских войск в Латвии на момент восстановление страной независимости. Однако очевидно, что абсолютное большинство советского военного персонала, базировавшегося тогда в Латвии, ранее не имело к ней никакого отношения. Тем не менее, они учитывались в статистике как жители советской Латвии. И сокращение населения Латвии на 142 тыс. человек в период с 1992 по 1994 гг. действительно объясняется выводом российского (т.е. бывшего советского) воинского контингента с территории страны. Однако принадлежность данной категории лиц к латвийскому обществу была косвенной и объяснялась именно расположением военных частей на территории Латвии. Поэтому советские военные и их потомки не рассматриваются Латвией как часть латвийской диаспоры.

Отток населения в период первой декады XXI века на 117 тыс. жителей, о котором говорится в видео, связан не столько с финансово-экономическим кризисом, сколько со вступлением Латвии в ЕС, что обеспечило гражданам Латвии доступ на общеевропейский рынок труда. Однако подобный отток рабочей силы наблюдался не только в Латвии, но и в других бывших социалистических странах центральной и восточной Европы. Отрицательный естественный прирост населения, о котором говорится в видео как о главной причине уменьшения населения Латвии в настоящее время, также не делает эту страну уникальной среди европейских стран.

Сюжет о том, что население Вильнюса превзошло население Риги, также подан манипулятивно. Действительно, уменьшение населения столицы Латвии вызвано как естественной убылью населения, так и международными миграционными потоками. Кроме того, немалая часть рижан переезжает жить в частные дома за городом, и таким образом перестает считаться жителями Риги. В Вильнюсе, в целом, наблюдается похожая картина.

А вот заявление о том, что “русские жестко решились покинуть прибалтийскую страну”, вынесенная в заголовок, является ложью. Во-первых, миграция в страны ЕС затронула не только русскоязычное население Латвии, но и латышей. Во-вторых, для национальных меньшинств Латвии, в том числе этнических русских, именно эта балтийская страна является родиной. В самой Риге, по официальным данным, процент титульного населения до сих пор не достиг 50%. Иначе говоря, даже через более чем 30 лет после восстановления независимости Латвии русские и представители других национальных меньшинств составляют значительную часть населения страны, а также ее столицы – Риги. В свою очередь, упоминания неназванных экспертов, дающих Латвии максимум 20 лет, вписываются в кремлевский нарратив о Латвии как о несостоявшимся государстве. Для иллюстрации достаточно вспомнить заголовок “Sputnik Латвия” от апреля 2021 г. “Вымрут все и латышский не понадобится? Демографы отвели Латвии срок до 2103 года”.