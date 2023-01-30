Манипуляция: команда президента Литвы признала, что Украина может проиграть войну

Teiginiai



Кястутис Будрис, советник президента Литвы Гитанаса Науседы, заявил, что не исключается победа Российской Федерации в войне с Украиной: „Как пессимист, допускаю, что это случится даже быстрее, чем кто-то думает. Все зависит от экономического состояния России, ее стратегических и военных запасов”.



Verdiktas



Слова Кястутиса Будриса в статье приводятся не полностью, чтобы ввести аудиторию сайта Baltnews в заблуждение. Цитата дана так, словно Будрис полагает, что победа России над Украиной может случиться „даже быстрее, чем кто-то думает”. На самом деле, К. Будрис говорил о победе России в контексте описания трех возможных военных сценариев, к которым готовятся в президентуре: затяжной конфликт, победа Украины и успех российских войск. Слова о „пессимизме” относятся только к восстановлению российской армией запасов и сил, а не к победе РФ вообще. Наш вердикт – манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



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Статья была опубликована 9 января под заголовком „Дело швах: в Литве заговорили о возможном военном поражении Украины”. Дело подается так, как будто в Литве произошло нечто неслыханное, и старший советник Науседы по национальной безопасности Кястутис Будрис впервые официально заявил, что Литва не исключает военной победы Российской Федерации в войне. Как цитата приводятся следующие слова „Как пессимист, допускаю, что это случится даже быстрее, чем кто-то думает. Все зависит от экономического состояния России, ее стратегических и военных запасов”.

Однако эта цитата вводит аудиторию в заблуждение – автор заметки, Альгис Антанайтис, смешал в одной новости два разных выступления советника Науседы. В одном из них, отвечая на вопрос о перспективах 2023 года и предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, К. Будрис упомянул три возможных сценария войны, от которых будут зависеть политика НАТО и Литвы. Один из этих сценариев действительно предусматривает успех российских войск. DELFI передавал слова старшего советника президента Литвы полностью: „Мы должны работать и готовиться к трем основным сценариям. К базовому сценарию – конфликт застревает там, где он находится сейчас, немного двигая границу конфликта. Второй – победа Украины. Третий – успех российских войск”.

Второе выступление Будриса – это интервью LRT Televizija, в котором он и упомянул свой пессимизм – но по несколько иному поводу. Отвечая на вопрос о том, каковы возможности России по восстановлению ее военного потенциала, старший советник Науседы сказал следующее (перевод с литовского на русский): „Ответ может быть разный в зависимости от состояния российской экономики, наличия резервов и так далее. Однако я пессимист и думаю, что это [восстановление армии – DELFI] может произойти раньше, чем кто-либо думает. С мобилизованными, с их обеспечением мы видим, что процесс буксует, но все же продолжается, и среди этих 300 тысяч. более половины уже находятся в прифронтовой зоне, что свидетельствует об определенных возможностях [российской армии – DELFI]”. Таким образом, слова про пессимизм относились именно к тому, насколько быстро российские войска могут восполнять свои силы, а не к победе или проигрышу Украины. Победа России рассматривается Будрисом как один из трех возможных сценариев, что нормально для тех, кто планирует государственную политику в сфере безопасности.