Манипуляция и ложь: сегодняшняя Латвия - это оккупированная страна, которой следует радикально избавиться от советского наследия

Тезисы видео:

Видео разделено на три части. В первой утверждается, что в Латвии не висят российские флаги, потому что русский народ уважает другие страны и их традиции, не навязывая свое мнение, тем самым Россия лучше США. Главный месседж второй: Латвия - это оккупированная страна, потому что после вывода советских войск туда ввели войска, например, Канада и США, и за нахождение на территории Латвии надо платить. В третьей предлагается забрать из Латвии все, что имеет отношение к СССР, в т.ч. взорвать несколько районов Риги, построенных в советское время.

Комментарий Delfi.ru:

Поскольку видео разделено на три части, стоит остановиться на каждой из них в отдельном абзаце.

По состоянию на 2022 г., в Латвии проживало 454 350 этнических русских, в т.ч. 302 230 граждан Латвии, 120 205 - неграждан Латвии и 31 915 граждан других стран. Это люди с разным мировоззрением и политическими взглядами. Русское население Латвии преимущественно поддерживает “Согласие” или “Русский союз Латвии”, а кто-то предпочитает голосовать за “латышские” партии, среди заметных фигур в которых также можно встретить русских (например, Мария Голубева, бывшая министр внутренних дел). В Латвии функционирует значительное количество русскоязычных СМИ, в т.ч. состоящие из покинувших Россию журналистов “Медуза” и “Дождь”. Поэтому нельзя говорить о русских в Латвии как о единой общности, а также ставить знак равенства между людьми и политическим режимом в Кремле. Именно Кремль не уважает другие страны, пытается навязать им свое мнение, в т.ч. и в формате войны (и в этом Россия уж точно не лучше США, как утверждается в видео). Поэтому вывешивание российских флагов вряд ли будет казаться уместным людям, обладающим критическим мышлением даже в случаях, когда раньше это считалось бы нормальным явлением.

Латвия является полноправным членом НАТО и данное решение было осознанным выбором государства. Поэтому ни о какой оккупации Латвии со стороны Канады или США речи идти не может. Это лишь оценочное суждение комментатора из видео. В целом, как можно прочитать на сайте НАТО, военное присутствие альянса в восточной его части является ключевым элементом усиленного потенциала сдерживания и обороны. Оно было усилено в последние годы из-за новых угроз безопасности, вызванных прежде всего действиями России против Украины. В случае с Латвией координирующей страной является Канада, а участвуют силы из Албании, Чехии, Италии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании. Аналогичные тактические группы есть также в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии и Словакии. Поэтому присутствие сил НАТО в Латвии призвано минимизировать исходящие от России риски безопасности, причем в силу малой численности эти единицы призваны к выполнению оборонных задач.

Говоря о борьбе с советским прошлым, призывы к тому, чтобы взорвать несколько районов Риги, построенных в советское время, являются провокацией. Во-первых, там проживает большое количество жителей латвийской столицы, причем разных национальностей и статуса по отношению к латвийскому государству. Вряд ли кто-то из них будет приветствовать то, что они останутся без жилья, для части из них - единственного имеющегося. Поэтому подобные неадекватные заявления должны привлекать внимание соответствующих органов Латвии на предмет проверки их как угрозы для общественной безопасности.

Вердикт:

Все три части видео являются манипулятивными. Их можно рассматривать как оценочные суждения авторов, которые вырывают факты из контекста и пытаются рассуждать на соответствующие темы, порождая лживые выводы. Третья часть видео о радикальном решении “проблемы” советского наследия является потенциально опасной для общества, поскольку комментатор предлагает взорвать районы Риги, построенные в советское время.