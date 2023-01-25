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Прорежимный белорусский блогер записал видеоролик, в котором приписывает экс-министру обороны Литвы заявление о том, что Украина после победы в войне с Россией начнет военные действия против Беларуси. На самом деле экс-министр обороны Литвы ничего подобного не говорила. Наш вердикт – ложь и манипуляция.
Манипуляция и ложь: экс-министр обороны Литвы заявила, что Украина после победы пойдет войной на Беларусь
Манипуляция и ложь: экс-министр обороны Литвы заявила, что Украина после победы пойдет войной на Беларусь
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


“Бывшая глава министерства обороны Литвы заявила о том, что после России Украина пойдет заниматься Беларусью, то есть пойдет войной на Беларусь и, наверно, она будет это делать при помощи Литвы”, – сообщает провластный белорусский блогер.

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Информация, которую распространил провластный белорусский блогер о заявлениях экс-министра обороны Литвы полностью не соответствует действительности. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras


Очевидно, что блогер имеет в виду Расу Юкнявичене, депутата Европарламента от Литвы, которая в 2008 – 2012 годах занимала пост министра обороны Литвы. Мы ознакомились с высказываниям Расы Юкнявичене о Беларуси и ничего подобного тому, о чем пишет блогер, не нашли, однако нам удалось установить, что распространяемая им дезинформация, скорее всего, касается интервью, которое в середине декабре 2022 года Раса Юкнявичене дала германскому изданию “DW”.

Что на самом деле сказала Раса Юкнявичене в интервью о Беларуси? Цитируем: “Не важно, что Лукашенко сохранил власть. Людям страшно, конечно. Они не выходят на улицы не потому, что любят Лукашенко, а потому что не могут. Я жила в Советском Союзе и понимаю это, мы тоже не выходили на улицы, хотя были против войны в Афганистане. Если Украина победит, то в Беларуси все может очень измениться”.

Канал, на котором выступает блогер и несет “правду” в поддержку режимов России и Беларуси, зарегистрирован в июне 2022 года, то есть спустя несколько месяцев после начала войны в Украине.

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