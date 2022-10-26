Манипуляция и фейк: “Политические преследования в Литве напоминают расправы гестапо”

Teiginiai



Юрий Уваров рассказывает о том, что власти Литвы завели уголовные дела на Эрику Швенчёнене, а также ряд иных представителей организации “Международного форума добрососедства”. Уваров характеризует действия властей Литвы как репрессивные, сравнивая их с гестапо. При этом он называет внешнюю политику литовских властей “идиотской”, а также использует такие фразы как “фашистская нечисть”, а Альгирдас Палецкис представлен как “лидер литовской оппозиции”. Швенчёнене и ее коллеги по форуму представлены как активисты, пытающиеся доносить литовскому обществу правду о жизни в Беларуси, что, среди прочих факторов, вызывает неприязнь к ним со стороны литовских властей.



Verdiktas



Юрий Уваров лжет, сравнивая литовских власти с гестапо, и называя действия по отношению к Эрике Швенчёнене и ее соратникам по “Международному форуму добрососедства” репрессиями. Кроме того, Уваров сознательно гиперболизирует достаточно маргинальную роль Швенчёнене и ее коллег в литовском обществе и политике, тем самым манипулируя аудиторией, которая мало знает о политических реалиях Литвы. Наш вердикт - ложь и сознательная манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Юрий Уваров не в первый раз попадает в поле зрения “Детектора лжи”. Разоблачения распространяемых им ранее фейков можно, например, прочитать здесь или здесь. Мы также ранее уделяли внимание персоне пророссийской активистки из Литвы Эрики Швенчёнене, а также ее деятельности, связанной с распространением лживой информации. Об этом можно прочитать, например, здесь.

Ранее Delfi уже писал о том, почему деятельность Швенчёнене и ее соратников вызывают интерес со стороны Департамента госбезопасности Литвы. Иначе говоря, информация о внимании и претензиях со стороны литовских властей к Швенчёнене и ее коллегам по форуму не является закрытой. В этой связи стоит напомнить, в соответствии со ст. 31 Конституции Литвы виновность лица может быть доказана лишь в установленном законом порядке и признается вступившим в законную силу приговором суда. При этом, лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на открытое и справедливое рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом. Швенчёнене и ее коллеги по форуму не являются исключением в данном вопросе и имеют возможность доказать свою невиновность. Поэтому ни о каких репрессиях, а тем более “расправах гестапо” в их случае говорить не приходится, а заявления Уварова являются ложью, направленной на манипуляцию аудиторией, мало знающей реалии литовского общества.

Кроме этого, анализируя высказывания Уварова, следует отметить еще два важных момента.

Первый из них касается Альгирдаса Палецкиса, названного “лидером литовской оппозиции”, а также упоминаний об амбициях Эрики Швенчёнене участвовать в следующих выборах президента Литвы. Здесь налицо явная манипулятивная гиперболизация, направленная на тех, кто не разбирается в литовской политике. Во-первых, шансы Палецкиса или кого-то из его соратников избраться в Сейм по одномандатному округу в сегодняшних реалиях близки к статистической погрешности, впрочем, как и шанс их гипотетической партии по преодолению пятипроцентного барьера для получения депутатских мест по многомандатному округу. То же касается и шансов Швенчёнене избраться президентом. В лучшем случае она бы могла рассчитывать на максимум пару процентов маргинального электората.

Второй момент касается фразы Уварова о “фашистской нечисти”. Здесь налицо тренд представителей режима Лукашенко разбрасываться терминами “фашизм” и “фашистский” в отношении руководства соседних с Беларусью стран, в т.ч. Литвы. “Детектор лжи” уже разбирал подобные манипуляции, о чем можно прочитать здесь. Как писал идеолог фашизма Бенито Муссолини, фашистское государство среди прочего ограничивает бесполезные и вредные свободы, сохраняя при этом существенные. Пример Швенчёнене и ее коллег из числа пророссийских активистов опровергает какие-либо обвинения литовской власти в фашизме со стороны пропагандистов вроде Уварова. Во-первых, данная ситуация приобрела достаточный медийный резонанс, что говорит об открытости власти в вопросе информирования населения. Во-вторых, как говорилось выше, решение о виновности или невиновности Швенчёнене и ее соратников примет суд в результате справедливого и состязательного процесса.