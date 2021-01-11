Сообщение гласит:

Израиль: сотни человек заболевают КОВИДОМ-19 после вакцинации Pfizer/BioNTech

Около 240 граждан Израиля заболели COVID-19 после получения первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Производители ссылаются на то, что 95-процентная защита от инфекции достигается только через неделю после второй дозы. В Мексике женщина-врач после Pfizer/BioNTech была тем временем в реанимацию Луга. Диагноз – воспаление головного и спинного мозга (оригинальная орфография и пунктуация сохранены – ред.).

Манипуляция: граждане Израиля болеют коронавирусом после прививки © Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

Сообщение на самом деле состоит из трех фрагментов, каждый из которых является частью отдельной новости. В новости израильского телеканала есть информация о том, что некоторое число людей, получивших прививку, заболели коронавирусом. Далее в том же информационном сообщении говорится, что заболевшие получают прививку уже будучи больными коронавирусом либо заражаются после получения первой дозы прививки до того, как успеет сформироваться иммунитет. Тем не менее, как гласит новость в оригинале на иврите, все эти люди переносят заболевание в достаточно легкой форме.

Издание Times of Israel подтверждает сообщение телеканала и отмечает, что “подавляющее большинство израильтян, получивших вакцину, не сообщали о проблемах после прививки. По данным, примерно один из тысячи человек сообщил о легких побочных эффектах, и лишь несколько десятков обратились за медицинской помощью после прививки”. “Было четыре случая, когда люди в Израиле умирали вскоре после вакцинации, но 3 из 4 Министерство здравоохранения, а также члены семей и врачи признали не связанными друг с другом. Четвертый случай – смерть 88-летнего мужчины, у которого уже были серьезные проблемы со здоровьем, в настоящее время расследуется”.

Второй фрагмент сообщения соответствует действительности. По результатам исследований, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных эффектов у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.

Третий фрагмент сообщения соответствует действительность лишь отчасти: не сообщается, что изначально у женщины-врача, которая была госпитализирована после прививки, “в анамнезе были указаны аллергические реакции, и заявили, что клинические испытания не свидетельствуют о том, что у кого-либо развилось воспаление мозга после применения вакцины”.

Вердикт: Сообщение, которое распространяется в социальных сетях, хотя и содержит некоторые достоверные факты, но в целом является попыткой манипуляции, чтобы убедить читателей в опасности вакцинации.