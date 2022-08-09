Манипуляция: экономика Литвы разрушена, страной управляют извне

Тезисы:

Алексей Авдонин, политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований в качестве примера государств, которые были разрушены Западом, назвал Сирию, африканские и латиноамериканские страны, Польшу и страны Балтии. “Все эти государства разрушили и назначили управленцев, полностью обученных по программам Сороса или американским программам. Теперь эти управленцы исполняют волю центров принятия решений, которые находятся в Вашингтоне. Они ни при каких обстоятельствах не думают об интересах своего народа. Более того, они являются предателями своего народа”.

Вердикт:

Белорусский политолог манипулирует фактами, распространяет конспирологические теории. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Комментарий Delfi.ru:

Материал появился на белорусском провластном информационном ресурсе, который принадлежит агентству БЕЛТА. Белорусский политолог сознательно манипулирует и перевирает факты. Во-первых, в странах Балтии регулярно проходят демократические выборы, меняется президент и состав парламентов.

Отметим, что провластные белорусские политологи и аналитики с завидной периодичностью распространяют фейки и конспирологические теории. Среди них стоит отметить заявления о том, что в Латвию возвращаются фашистские порядки, Беларусь состоялась как территория социальной справедливости, мира и спокойствия, политические элиты Латвии считают белорусов врагами, и это обусловлено исторически, и, наконец, один из самых феерических - о том, что режим Лукашенко – демократический, а в Литве – фашистский.

Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы: к вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. В отличии от, скажем, белорусских органов власти. Так что все разговоры о “преступном режиме”, “нелегитимном правительстве” – это бред сивой кобылы.

Сильно кривит душой белорусский эксперт, когда рассказывает, что экономика Литвы в руинах. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстат), средняя начисленная заработная плата в стране по состоянию на май 2022 года составила 1573,4 руб., по действовавшему курсу средняя зарплата за май равнялась 611,48 евро, в Литве средняя зарплата до налогообложения – 1 679 евро, после налогов – 1059 евро.

Самые базовые экономические показатели, о которых белорусский “эксперт” предпочел забыть - ВВП (Валовый Внутренний Продукт – ред.) и ППС (Паритет покупательной способности – ред.) – указывают, что это экономика Беларуси переживает не лучшие времена и находится далеко позади литовской. Экономика Беларуси — 114-я экономика мира по объёму ВВП на душу населения по ППС (на 2019 год, по данным Всемирного банка), по этому показателю, который составляет 19 943 долларов США, Беларусь занимает место между государством Мальдивы и Мексикой. Экономика Литвы: ВВП на душу населения – 22 412, ППС – 42 091 долларов.