Манипуляция: доктор медицинских наук из России распространяет фейки

Тезисы видео:

1) Власти манипулируют данными, объявляют о том, что увеличивается количество людей, заразившихся коронавирусом, - стремятся напугать общество и заставить вакцинироваться. Однако существуют другие методы борьбы с коронавирусом, помимо прививок. Болеют и умирают в основном вакцинированные от коронавируса;

2) Эксперт пытается создать впечатление, что врачи хотят улучшить свое материальное состояние, проводя при помощи вакцинирования геноцид населения;

3) Ведущая: "международные компании рассуждают о запрете перелетов людям, которые приняли “микстуру” (вакцину – ред.) вследствие того, что у них может образоваться тромбоз";

Эксперт: "да, клиническая практика показывает, что это так. Поэтому, конечно, они обеспокоены. Кому хочется, чтобы при подъеме на высоту в 10 тысяч метров у тебя в салоне один за другим люди, которые прошли процедуру, завершали свой жизненный цикл (умирают – ред.)";

4) Эксперт: "3,8 миллиона из 168 инфицированных миллионов в мире умерли. Это не та смертность, от которой надо выпускать препараты и срочно делать процедуры всем подряд";

5) Эксперт повторяет информацию о том, что изобретатель тестов ПЦР говорит об их неприспособленности для тестирования;

Комментарий Delfi.ru:

1) Мы проанализировали видео и выяснили, что доктор медицинских наук Денис Иванов высказывается преимущественно о российской вакцине Спутник V. Тем не менее, публикации в социальных сетях не упоминают об этом и манипулируют, говоря о вреде всех без исключения разработанных на сегодняшний день вакцин против коронавируса. Хотя существует ряд лекарственных препаратов, направленных на борьбу с коронавирусом, вакцины остаются одним из самых эффективных средств контроля и борьбы с COVID-19. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, вакцины являются важнейшим новым средством борьбы против COVID-19. Слова доктора медицинских наук о том, что в основном от коронавируса умирают люди, которые вакцинировались, являются манипуляцией и ложью.

О том, что доктор лукавит, мы поясним на примере Великобритании (в которой на данный момент вакцинировано 46.3 проц. населения). Даже одна доза вакцины производства компаний Pfizer или AstraZeneca на 75% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой, требующей госпитализации, форме, сказано в аналитическом материале Английской эпидемиологической службы (Public Health England). Тем не менее, как сообщают наши коллеги из BBC, при этом, как и в России, вирусом иногда заражаются и привитые люди. Как следует из статистики, из госпитализированных за минувшую неделю 806 человек 65% были непривиты, 17% получили одну дозу вакцины больше чем за три недели до заражения, а еще 10% получили вторую дозу больше чем за две недели до того, как заразились ковидом. Несмотря на рост заболеваемости, от коронавируса в Британии сейчас умирает гораздо меньше людей, чем во время первой и второй волны заболевания. То есть полное вакцинирование уменьшает шанс того, что человек сможет заразиться коронавирусом и значительно облегчает течение болезни.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США: Различные типы вакцин обеспечивают защиту по-разному. Но со всеми типами вакцин в организме остается запас Т-лимфоцитов “памяти”, а также В-лимфоцитов, которые будут помнить, как бороться с этим вирусом в будущем. Обычно после вакцинации организм производит Т-лимфоциты и В-лимфоциты через несколько недель. Следовательно, возможно, что человек мог заразиться вирусом, вызывающим COVID-19, непосредственно до или сразу после вакцинации, а затем заболеть, потому что вакцина не успела обеспечить защиту. Иногда после вакцинации процесс формирования иммунитета может вызывать симптомы, например, повышение температуры тела. Эти симптомы нормальны и являются признаком того, что в организме вырабатывается иммунитет.

По данным разработчиков "Спутника", иммунитет после вакцины нужно оценивать на 42-й день после первого укола. Именно на этот день они советуют сдавать поствакцинальный анализ на антитела к S-белку. Отсюда вытекает и другая причина, по которой можно заразиться после прививки – контакт с вирусом может произойти до формирования полноценного иммунного ответа. Случаются и ситуации, когда человек приходит на прививку уже инфицированным, находясь в инкубационном периоде болезни.

Официальный сайт Российской Федерации стопкоронавирус.рф сообщает: заразиться от самой вакцины нельзя, т.к. она не содержит компонентов вируса COVID-19. Но соблюдать меры предосторожности необходимо как вакцинируемому, так и членам семьи, поскольку до формирования иммунного ответа риск заражения остается. Поясняем: каждый человек после вакцинирования какое-то время остаётся уязвимым для заболеваний до формирования иммунного ответа. Очередной пример успешной вакцинации – Израиль. После начала кампании вакцинирования (на данный момент в Израиле вакцинировано 56,9 проц. населения – ред.) количество заболевших и умерших в результате коронавируса за последние 7 дней сократилось до 126 инфицированных и 2 смертельных исходов. Для сравнения на территории Российской Федерации, где первую дозу вакцины получило около 13,3 проц. населения, за последнюю неделю выявлено 100 855 инфицированных и 2 871 человек скончались.

После начала кампании вакцинирования (на данный момент в Израиле вакцинировано 56,9 проц. населения – ред.) количество заболевших и умерших в результате коронавируса за последние 7 дней сократилось до 126 инфицированных и 2 смертельных исходов. © Ekrano nuotr.

2) Заявление эксперта, что врачи при помощи вакцинирования занимаются геноцидом населения, можно оценивать как курьезное и безответственное;

3) Сообщения о том, что авиакомпании обсуждают запретить перелеты людям, которые вакцинировались от коронавируса, не соответствует действительности. Нет никаких доказательств того, что авиаперелеты могут увеличить риск образования тромбов у людей, получивших вакцину от COVID-19;

4) Очевидно, что почти четыре миллиона жертв коронавируса (оценки количества умерших от коронавируса разные, так, например, американские ученые утверждают, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн. – ред.) и их рост за счет числа не вакцинированных людей не являются для доктора медицинских наук показателем того, что для борьбы с болезнью необходима вакцинация.

5) Изобретатель ПЦР тестов не говорил о том, что они не приспособлены для тестирования. Подробно о том, почему и откуда появилась эта ложная информация, писали наши коллеги из voxukraine.org. Вкратце: “происхождение этого фейка прослеживается с неправильного цитирования статьи о ВИЧ и СПИД 1996 года, написанной даже не Маллисом, а Джоном Лауритсеном. Однако Лауритсен не утверждает, что ПЦР-тесты не могут выявлять вирусы. Вместо этого он уточняет, что ПЦР-тест идентифицирует вещества качественно, а не определяет их количество. ПЦР-тесты могут выявлять генетическую последовательность вирусов, а не сами вирусы”. То есть ПЦР-тесты не подсчитывают количество вирусов в крови, а обнаруживают только генетические последовательности вирусов. Итак, Маллис никогда не заявлял, что ПЦР-тесты нельзя использовать для постановки диагноза, и вообще не говорил о коронавирусе SARS-CoV-2”.

Voxukraine.org: более того, "ПЦР-тесты являются наиболее точными в определении SARS-CoV-2, хотя существует вероятность ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Исследования показывают, что ложноотрицательные результаты могут быть в 2 -33% случаев. Количество ложноположительных тестов неизвестно, приблизительные оценки указывают на цифры от 0,8% до 4%”.

Вердикт: В результате проверки видео выяснилось, что Денис Иванов, доктор медицинских наук из России, недоговаривает, манипулирует, искажает факты, для того, чтобы доказать, что вакцинирование от коронавируса может привести к фатальным последствиям, а сам коронавирус не является опасной болезнью.